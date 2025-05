"Was für ein Abend": So erlebte Kane die Bayern-Party

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Harry Kane hat seinen ersten Titel mit dem FC Bayern gewonnen

Bis nach Mitternacht feierten Spieler und Betreuer des FC Bayern am Sonntag in einem Nobelrestaurant den Gewinn der Meisterschaft. Angreifer Harry Kane meldete sich am Tag danach etwas angeschlagen zum Dienst, berichtete dafür aber umso emotionaler von seiner ersten Titel-Party als Fußball-Profi.

"Was für ein Abend, was für eine Feier mit den Spielern und dem Stab!", sagte der Star-Stürmer am Montag mit belegter Stimme in einem Instagram-Video vom Trainingsgelände an der Säbener Straße.

Er sei sich sicher, dass alle Spieler die lange Partynacht "noch ein bisschen spüren", deutete Harry Kane an. "Aber wir sind hier, ich fühle mich wunderbar", ließ er mit Blick auf seinen ersten Titel mit dem FC Bayern verlauten.

Die Münchner hatten am Samstag zunächst ihren eigenen Titel-Matchball gegen RB Leipzig vergeben. Das 3:3 reichte noch nicht, um die Schale rechnerisch sicher zu haben.

Doch tags darauf patzte auch Verfolger Bayer Leverkusen. Durch das 2:2 der Werkself beim SC Freiburg wurde der FC Bayern auf der Couch Meister.

Harry Kane will mehr Titel mit dem FC Bayern

Den unverhofften Anlass nutzten die Bayern-Stars am Sonntagabend für eine spontane Party im Münchner Nobelrestaurant Käfer.

Nach und nach trudelten immer mehr Profis ein. Es wurden Lieder gesungen, Champagner getrunken und Zigarren geraucht. Während einige wenige Stars bis etwa 2:30 Uhr durchhielten, verließ Kane das Nobelrestaurant laut "Bild" gegen 1:30 Uhr.

Der Engländer freut sich nun auf den nächsten Schritt der Titel-Feierlichkeiten: die Übergabe der Schale am Samstag beim Heimspiel gegen Gladbach. "Ich kann es nicht erwarten, die nächsten Wochen zu genießen", sagte der Routinier.

Nach vielen erfolglosen Jahren in Tottenham lernt der Stürmer all diese Gefühle erst spät in seiner Laufbahn kennen. Doch mit bloß einer Meisterschaft will er sich jetzt nicht mehr zufriedengeben.

"Wir freuen uns schon auf den nächsten Titel", so Kane. "Wir wollen wieder angreifen und Nummer zwei holen."