Bayern-Boss macht nächste Titel-Ansage

Der FC Bayern nimmt nach der 34. deutschen Fußball-Meisterschaft gleich die nächste große Trophäe ins Visier. "Es gibt ja durchaus noch einen Titel in dieser Saison zu verteilen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Einweihung des Franz-Beckenbauer-Platzes in München und betonte, dass auch Trainer Vincent Kompany "bei aller Euphorie" stets darauf verweise, "dass wir noch etwas vorhaben".

Beim Weltturnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) steht sportlich und finanziell viel auf dem Spiel. "Zuallererst ist es so, dass wir nicht in Urlaub fahren", meinte Dreesen und ergänzte: "Wir wollen das Ding gewinnen, das ist das Ziel, das alle Beteiligten haben."

Der Bayern-Boss konkretisierte: "Es gibt dieses Turnier zum allerersten Mal, das ist etwas, das bleibt, wenn man sich in die Geschichtsbücher eintragen kann - neben dem ganzen Geld, das man verdienen kann." Im Falle des Turniersieges winken mehr als 100 Millionen Euro.