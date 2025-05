Nächster Trainer-Wechsel in der 2. Bundesliga

IMAGO/Michael Taeger

Jan Siewert muss gehen

Die 2. Bundesliga kommt nicht zu Ruhe. Nun hat mit Greuther Fürth der nächste Klub seinen Trainer entlassen. Das Aus von Jan Siewert teilte der Verein am Montag offiziell mit.

Das Trainerchaos in der 2. Bundesliga hört nicht auf. Erst am Wochenende hatten der FC Schalke (Kees van Wonderen) und 1. FC Köln (Gerhard Struber) ihre Trainer gefeuert. Jetzt zieht auch die SpVgg Greuther Fürth Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt.

Einen Tag nach der 0:1-Niederlage bei Hertha BSC in Berlin wurde Coach Jan Siewert freigestellt.

"Wir haben uns zu dieser schweren Entscheidung entschlossen, um der Mannschaft im Endspurt der Saison einen neuen Impuls zu geben", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner. "Jan hat in den letzten Monaten sehr viel Energie bei uns reingesteckt und maßgeblich dabei mitgeholfen, dass wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand haben. Leider ist es uns aber in den letzten Wochen nicht gelungen den letzten Schritt zu gehen. Wir danken Jan für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft von Herzen alles Gute."

2. Bundesliga: Nachfolge in Fürth wird "zeitnah geregelt"

Die Nachfolge auf der Trainerposition werde zeitnah geregelt, heißt es weiter. Siewert hatte sein Amt erst im Oktober als Nachfolger des entlassenen Alexander Zorniger angetreten.

Siewert erklärte, er sei weiter davon überzeugt, "dass das Kleeblatt die Klasse halten wird und drücke Mannschaft, Staff und allen drumherum dafür die Daumen."

Mit der Pleite in Berlin hatte Fürth die dritte Niederlage in Serie kassiert. Die Lage im Abstiegskampf spitzt sich für die Franken zu. Der Klub ist seit acht Spielen sieglos und steht inzwischen auf Platz 14 der Tabelle, nur drei Zähler vor dem Relegationsplatz.

Es ist bereits der sechste Trainerwechsel in Liga zwei binnen zwei Wochen. In Köln wurde am Montag Friedhelm Funkel als interimsmäßiger Coach des Effzeh installiert, um den wackelnden Aufstieg zu retten.