Matthäus warnt FC Bayern vor Risiken bei Wirtz-Transfer

IMAGO/Bahho Kara

Florian Wirtz wird seit Monaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den FC Bayern davor gewarnt, einen Transfer von Starspieler Florian Wirtz vom entthronten Meister Bayer Leverkusen zu überteuerten Konditionen durchzudrücken.

Nach Ansicht des langjährigen Bayern-Spielers würde in diesem Fall der finanzielle Spielraum fehlen, in andere Mannschaftsteile bei den Münchnern zu investieren: "Was wäre, wenn dann kein Geld mehr da wäre für Baustellen, die man vielleicht dringender schließen müsste? Bayerns wichtigste Baustelle ist die Defensive", fragte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 63-Jährige zählte auf, warum der Handlungsbedarf seiner Ansicht nach in der Hintermannschaft bedeutend größer sei als im kreativen Bereich: "Haben Dayot Upamecano, Minjae Kim und Hiroki Ito so gespielt, dass man als Bayern München weiß: 'Auf die können wir uns verlassen und mit denen können wir die Champions League gewinnen?'".

Aus Sicht des Kapitäns der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1990 hat in Bayerns Abwehr in der ausklingenden Saison "vieles nicht funktioniert".

Aus diesem Grund hat Matthäus vor allem eine Personalie auf dem Zettel, die sich der FC Bayern unbedingt sichern sollte: Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. Der im Vorjahr von den Münchnern als zu teuer bewertete Nationalspieler vom Wirtz-Klub Bayer Leverkusen "gehört zu den Besten in Deutschland".

Matthäus verteilt Schulnote für die Saison des FC Bayern

Was die Offensive anging, empfahl der ehemalige Weltfußballer, sich nach einem hochwertigen Backup für Starstürmer Harry Kane umzuschauen. Der Engländer steht in seiner zweiten Bayern-Saison vor dem Gewinn seiner zweiten Torjäger-Kanone. Sollte der 31-Jährige aber mal längerfristig ausfallen, hat der FC Bayern keinen adäquaten Ersatz für die Mittelstürmer-Position im Kader.

Insgesamt bewertete Matthäus die Saisonleistung seines Ex-Klubs trotz der Rückeroberung des Meistertitels lediglich als "befriedigend". Der frühe Pokal-K.o. und das Viertelfinal-Aus in der Champions League wären in Summe "zu wenig" gewesen.