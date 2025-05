Erste Entscheidung bei Silas gefallen

IMAGO/Marko Metlas

Silas wird Belgrad wohl verlassen und vorerst zum VfB Stuttgart zurückkehren

Flügelflitzer Silas ist in dieser Saison vom VfB Stuttgart an Roter Stern Belgrad ausgeliehen. Nun ist offenbar eine erste Zukunftsentscheidung um den Offensivspieler gefallen.

Bei Silas Katompa Mvumpa deutet sich der nächste Schritt in der Karriere an. Der momentan vom VfB Stuttgart an den serbischen Topklub Roter Stern aus Belgrad ausgeliehene Spieler wird im Sommer wohl erneut in Stuttgart aufschlagen.

Wie "Sky" berichtet, werde Roter Stern die vereinbarte Kaufklausel in Höhe von rund zehn Millionen Euro nicht ziehen. Das bedeutet, dass der 26-Jährige im Sommer zunächst zum VfB Stuttgart zurückkehren wird.

Die Frage ist, wie es danach mit dem Außenbahnspieler weitergeht. Unter Coach Sebastian Hoeneß hatte sich der Kongolese in den vergangenen Jahren nicht nachhaltig durchsetzen können. In der Offensive zeigt er dank seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke immer wieder gute Ansätze. Aber vor allem die Defensivleistungen warfen Silas aus der Startelf.

Silas will beim VfB Stuttgart bleiben

Laut dem Bericht würde Silas gerne beim VfB Stuttgart bleiben. Er fühle sich in Stuttgart wohl.

"Ich habe nicht geplant, den VfB zu verlassen. Ich liebe Stuttgart sehr. Der Klub hat mir sehr viel gegeben und die Fans wissen auch, wie sehr ich diesen Verein liebe", sagte er schon im November zu "Sky".

Der aktuelle Plan laute, dass Silas bei der Sommervorbereitung des VfB Stuttgart einsteige und dort die Chance erhalte, sich zu beweisen. Der Vizemeister sei aber offen für gut dotierte Angebote für den Offensivmann. Dem Klub schwebt demnach eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro vor. Der Vertrag von Silas läuft noch bis 2026.

In dieser Spielzeit kam Silas auf 16 Einsätze in der serbischen Liga und acht in der Champions League. Dort schied er mit Roter Stern aber sang- und klanglos in der Gruppenphase aus. Nur gegen den VfB brillierte (5:1) der Klub - und Silas traf.