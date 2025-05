Enge Deadline für Schalkes Trainersuche enthüllt

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Der FC Schalke 04 braucht einen neuen Cheftrainer

Nach dem Last-Minute-Aus von Kees van Wonderen sucht der FC Schalke 04 derzeit auf Hochtouren nach einem Cheftrainer, der den Fußball-Zweitligisten nach der Saison übernehmen soll. Wie nun enthüllt wurde, haben sich die Verantwortlichen dabei eine sehr enge Deadline gesteckt.

Kees van Wonderen ist beim FC Schalke 04 zwei Spieltage vor Schluss Geschichte und musste damit noch eher gehen, als ohnehin schon geplant. Jakob Fimpel übernimmt das Team interimsweise für die Spiele in Düsseldorf (10.5. 13 Uhr im sport.de-Live-Ticker) und gegen Elversberg (18.5., 15:30 Uhr). Doch wer danach das Zepter übernimmt, ist noch offen. Klar ist nur: Die Zeit läuft.

Nachdem kürzlich schon die "WAZ" berichtete, dass der neue Cheftrainer möglichst noch am Rande in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden werden soll, konkretisiert "Sky" den Zeitrahmen noch weiter.

In der Sendung "Transfer Update" enthüllte Reporter Dirk grosse Schlarmann, dass der neue Coach so "frühzeitig" wie möglich gefunden werden soll.

Demnach ist geplant, dass "spätestens" bis zur Vorstellung des neuen Sport-Vorstandes Frank Baumann auch die Verpflichtung des Cheftrainers unter Dach und Fach ist. Baumann wird am 1. Juni 2025 präsentiert. Demnach bleiben S04 maximal noch dreieinhalb Wochen.

FC Schalke 04 nimmt Geld in die Hand

Der neue starke Mann an der Seitenlinie soll laut dem Pay-TV-Sender intensiv dabei mithelfen, die alte Mannschaft auszumisten und die neue zusammenstellen. In den letzten Jahren war es zumeist so, dass die Coaches einen bestehenden Kader übernahmen und dann erst nach und nach an ihre Bedürfnisse anpassen konnten. Das soll in diesem Sommer anders sein.

Die Anforderungen, die Schalke an die Kandidaten stellt, waren derweil zuvor schon durchgesickert: Der Neue muss die 2. Bundesliga kennen und Erfahrung im Unterhaus haben, zudem muss er Deutsch sprechen können.

Immerhin: Wie die "WAZ" auch zu Beginn der Woche berichtete, vermeldet nun auch "Sky", dass der Aufsichtsrat Gelder für eine mögliche Ablösesumme freigegeben hat, die bei einigen Kandidaten gezahlt werden müsste.

Darunter fallen unter anderem die gehandelten Christian Titz (1. FC Magdeburg) und Lukas Kwasniok (SC Paderborn). Laut "Sky" hat das Duo, das bei S04 auf der Liste steht, allerdings auch andere - und vor allem lukrativere Angebote - vorliegen. Offen, ob sich einer der beiden für die Gelsenkirchener entscheidet.