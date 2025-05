So ist der Stand zwischen dem FC Schalke und Karius

IMAGO/Lucca Fundel

Loris Karius wechselte im Winter zum FC Schalke 04

Lediglich viermal stand Loris Karius beim FC Schalke 04 zwischen den Pfosten, fällt schon seit März mit einer Wadenverletzung aus. Wie geht es weiter für den Torhüter beim angeschlagenen Fußball-Zweitligisten?

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, soll die Zukunft des Torhüters beim FC Schalke 04 noch vollkommen offen sein. Loris Karius hatte im Winter lediglich einen Halbjahresvertrag in Gelsenkirchen unterzeichnet, wollte sich nach mehreren Monaten als vertragsloser Profi erst einmal wieder akklimatisieren.

Im Februar und März bestritt er dann auch vier Zweitliga-Partien für Schalke 04, zeigte dabei durchaus ansprechende Leistungen. Beim Auswärtsspiel in Fürth (3:3) zog er sich dann jedoch noch in der ersten Halbzeit eine Muskelverletzung in der Wade zu und fällt seitdem aus.

Nach Informationen des TV-Senders hat es seitdem noch keine konkreten Gespräche zwischen den S04-Verantwortlichen und Karius über eine Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Vertrags gegeben. Es liege aktuell "noch nichts auf dem Tisch", die sportliche Zukunft des 31-Jährigen ist damit einmal mehr ungeklärt.

Konkretes Interesse aus Italien an Karius

Wie es weiter heißt, soll Karius selbst durchaus offen für eine Weiterbeschäftigung auf Schalke sein, hatte er sich in seinen Anfangswochen doch gut in der Mannschaft und im Verein eingefunden. Ob der Klub ihm allerdings noch ein neues Vertragsangebot unterbreiten wird, bleibt noch abzuwarten.

Eine Alternative könnte sich für den Keeper in Italien auftun. Dort soll es laut dem "Sky-Bericht konkretes Interesse an ihm geben. Um welchen Klub es sich dabei genau handelt, blieb zunächst aber noch offen.

Der Spieler selbst strebt nun eine zeitnahe Entscheidung an, um Klarheit über seine fußballerische Zukunft zu haben.

Seit seinem Weggang von Mainz 05 spielte er bereits für Besiktas, den FC Liverpool, den 1. FC Union Berlin und Newcastle United.