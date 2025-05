Exklusiv: Neururer kritisiert Schalke-Bosse

IMAGO/Thomas Pakusch

Peter Neururer trainierte 1989 bis 1990 den FC Schalke

Der FC Schalke 04 steckt in einer Dauerkrise. Nun musste Coach Kees van Wonderen vorzeitig gehen. Ex-Trainer Peter Neururer kritisiert die sportliche Führung im Klub und malt ein düsteres Bild.

FC Schalke 04 blickt auf ein weiteres verkorkstes Zweitliga-Jahr. Statt nach oben geht der königsblaue Blick nach unten. S04 hat drei der vergangenen vier Spiele verloren und steckt auf Tabellenplatz 13 fest, weit weg von den Aufstiegsplätzen der engen 2. Bundesliga. Selbst der Klassenerhalt ist rechnerisch noch nicht sicher.

Als Hauptschuldigen sieht Peter Neururer aber nicht die Trainer der Königsblauen, sondern die sportliche Führung, die auch eine unrealistische Erwartungshaltung geweckt habe.

Neururer: Kein Trainer hätte Schalke zum Aufstieg geführt

"Wenn ich am Anfang der Saison sehe, wo diese Mannschaft stehen soll - nach Möglichkeit im oberen Drittel - dann wurden damit Erwartungen erweckt, die waren unglaublich. Schalke hat zwei Trainer verschlissen. Da sollten sich diejenigen hinterfragen, die die Trainer jeweils eingestellt haben. Ob es die richtigen Leute sind - das bezweifle ich", sagt der 70-Jährige im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

Zu Beginn der Spielzeit wurde Coach Karel Geraerts freigestellt, am Wochenende trennte sich der Klub dann auch von dessen Nachfolger Kees van Wonderen. Die Suche nach dem nächsten Trainer läuft. Das Problem sei aber vor allem die Kaderzusammenstellung.

Neururer weiter im Klartext-Modus: "Schalke 04 hat in diesem Jahr mit Aufstieg überhaupt nichts zu tun, egal wie der Trainer heißt. Kein Trainer dieser Welt hätte diese Mannschaft zum Aufstieg geführt. Diese Mannschaft ist keine Mannschaft."

Auch für den kommenden Coach wird S04 keine leichte Aufgabe, glaubt Neururer: "Dem Trainer, der jetzt kommt, muss man nun erstmal sagen: Du kriegst die und die Spieler mit der und der Qualität und dann entwickeln wir unsere Zielsetzung."

Sein Blick in die Schalke-Zukunft fällt eher düster aus.

"Ich glaube nicht, dass es in der nächsten Saison so sein wird, dass man sagen kann: Im nächsten Jahr steigen wir auf oder spielen wir oben mit. Man weiß gar nicht, mit wem man planen kann. Da ist kein Plan im ganzen Verein, weil bis auf Youri Mulder keine sportliche Kompetenz im Verein ist."

Neururer sieht S04 auf absehbare Zeit nicht in der Bundesliga

Was müsste passieren?

"Der Verein braucht eine Führung", betont Neururer. "Eine Führung, in der Sportkompetenz vorhanden und wirtschaftlicher Qualität vorhanden ist. Und Leute, die das Ganze koordinieren können. Das hat Schalke nicht. Wer holt denn die Trainer und Kaderplaner und wer verpflichtet die mit welcher Sachkompetenz?", fragt der Kult-Trainer.

Auch der neue Sportvorstand Frank Baumann, der seine Arbeit zum 1. Juni beginnt, stehe vor einer schwierigen Aufgabe, meint Neururer. "Jetzt kommt die andere Frage, die man stellen muss: Was hat man ihm erzählt, was er auf Schalke erreichen soll - und mit welchen Mitteln?", fragt Neururer. "Ich glaube nicht, dass Frank Baumann weiß, was ihn auf Schalke erwartet."

Auf ein Derby gegen den großen Rivalen Borussia Dortmund müssen die Fans also wohl noch länger warten.

"Ich hoffe nächstes Jahr im Pokal", sagt Neururer. "Schalke sehe ich leider in den nächsten Jahren nicht in der ersten Liga. Sie sind weit davon entfernt."