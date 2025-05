Wackelt der Gladbach-Star? Reitz "sondiert Optionen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Justin Deronde

Rocco Reitz war in Gladbach zuletzt wieder ein wichtiger Faktor

Mit seinem tollen Solo zum zwischenzeitlichen 2:0 im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Endstand 4:4) verzückte Rocco Reitz am vergangenen Samstag alle Fans von Borussia Mönchengladbach. Außerdem betrieb er damit auch weiter Werbung in eigener Sache.

Der Verbleib von Rocco Reitz in Gladbach soll nämlich weiterhin längst nicht in Stein gemeißelt sein, trotz langfristig laufenden Vertrags bis 2028.

In seiner zweiten vollständigen Saison für Borussia Mönchengladbach stand der Mittelfeldspieler bisher 25 Mal in der Bundesliga auf dem Feld, traf dabei zweimal. Mehrere Male wurde er in dieser Spielzeit durch Verletzungen zurückgeworfen, ist spätestens seit März aber wieder ein ganz wichtiger Faktor für seine Farben.

Seine starken Leistungen in der Zentrale der Fohlenelf haben Reitz bereits seit längerem interessant für andere Klubs gemacht. Für Top-Klubs aus dem In- und Ausland hat sich der U21-Nationalspieler in den vergangenen Wochen ins Schaufenster gestellt, sein Verbleib in Gladbach über den Sommer hinaus könnte also ins Wackeln geraten.

Gladbach wird den Europapokal wohl verpassen

Laut "Sky"-Informationen soll es konkretes Interesse vor allem aus Italien geben. Um welchen Klub es sich dabei handeln soll, ließ der TV-Sender allerdings offen. In der jüngeren Vergangenheit wurden in den Medien schon mal Inter Mailand und die AS Rom als potenzielle Interessenten genannt. Auch aus der Bundesliga soll es schon lose Anfragen gegeben haben für den 22-Jährigen, der schon in der U15 für den VfL kickte.

Wie es in dem "Sky"-Bericht weiter heißt, sondiert Reitz derzeit seine Wechsel-Optionen. Die Qualifikation für den Europapokal hätte die Chance auf einen Verbleib in Gladbach sicherlich erhöht. Nach der Punkteteilung vom letzten Wochenende rangiert die Borussia aber nur noch auf Tabellenplatz neun, mit fünf Zählern Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz.