Das kassiert Friedhelm Funkel beim 1. FC Köln

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Friedhelm Funkel (l.) soll den 1. FC Köln zum Aufstieg führen

Trainer-Routinier Friedhelm Funkel soll für seine Mission als Feuerwehrmann beim 1. FC Köln einen lukrativen Vertrag erhalten haben.

Laut "Bild" kassiert der 71-Jährige für seine beiden Partien auf der Bank der Domstädter beim 1. FC Nürnberg am Freitag (18:30 Uhr) sowie gegen den 1. FC Kaiserslautern (18. Mai, 15:30 Uhr) sowie mögliche Relegationspartien satte 250.000 Euro, sollte unter seiner Regie letztlich der Aufstieg in die Bundesliga gelingen.

Immerhin noch 100.000 Euro streicht Funkel demnach ein, wenn der 1. FC Köln die ersehnte Rückkehr ins Oberhaus verpasst.

Der Tabellenzweite hatte sich am Montag von Trainer Gerhard Struber getrennt und Funkel als Interimsnachfolger verpflichtet.

Der 71-Jährige erklärte bei seiner Vorstellung, der FC habe ihn am Sonntag, also einen Tag nach dem mageren 1:1 gegen Schlusslicht Jahn Regensburg kontaktiert. "Ich habe gut geschlafen und habe heute Morgen gesagt: Ich mach' das", schilderte Funkel.

Ein Engagement als Trainer über das Saisonende hinaus schloss das Urgestein nicht aus. "Jetzt haben wir erstmal über die zwei Spiele gesprochen bis zum Saisonende, und alles andere zählt für mich nicht", sagte der Routinier, fügte aber dann hinzu: "Danach wird man sehen, was passiert."

1. FC Köln: Friedhelm Funkel nennt sein erstes Ziel

Zwei Spieltage vor Schluss hat der 1. FC Köln drei Punkte Vorsprung auf die Verfolger Elversberg und Paderborn.

"Ich freue mich total auf diese Aufgabe. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich traue es der Mannschaft zu, dass sie direkt aufsteigt", erklärte Funkel, der mit sechs Bundesliga-Aufstiegen eine Trainer-Bestmarke hält.

Erstes Ziel sei es, der Mannschaft "Lockerheit, Leichtigkeit und ein gewisses Selbstvertrauen" zu vermitteln: "Dann werden wir am Saisonende in der ersten Bundesliga sein. Das ist mein Ziel, und das will ich mit allen Mitteln erreichen", so Funkel.