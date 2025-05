Rätsel hinter kuriosem Müller-Posting gelöst

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller hat mit einem Instagram-Posting nach der Meisterparty-Nacht des FC Bayern für Verwirrung gesorgt

Als der FC Bayern am Sonntagabend die Meisterschaft feierte, sorgte Urgestein Thomas Müller mit einem Posting in den Sozialen Medien für Verwunderung, das er weit nach Mitternacht absetzte. Nun wurde aufgedeckt, was der scheidende Routinier damit gemeint hat.

Da er den FC Bayern nach der aktuellen Saison verlassen muss, weil sein Vertrag nicht mehr verlängert wird, sind die Augen derzeit ganz besonders auf Thomas Müller gerichtet.

Die große Frage: Wie geht es für den 35-Jährigen weiter? Hängt der Offensivmann seine Fußballschuhe an den Nagel oder setzt er seine Karriere noch an anderer Stelle fort? Fans und Beobachter warten auf Zeichen.

Doch was Müller in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Instagram postete, war wohl kein solches, sondern etwas ganz anderes.

Was war passiert? Müller hatte rund anderthalb Stunden nach Mitternacht ein schwarzes Foto gepostet und dazu den Eintrag "Deutscher Fußballmeister" geschrieben, garniert mit einem Party-, Pokal-, Fußball- und Tanz-Emoji. Insbesondere das Bild hatte für Spekulationen gesorgt.

Meisterparty des FC Bayern: Müller nutzt Geheimeingang

"Bild" hat inzwischen herausgefunden, was Müller damit ausdrücken wollte. Demnach war das schwarze Foto dafür da, um zu zeigen, wie intensiv die Meisterfeier der Bayern war und dass die Lampen nun aus seien. Das sei "die typisch müllersche Art" gewesen, schrieb das Boulevard-Blatt.

Zuvor hatten sich bereits unter anderem ein Noch-Mitspieler und auch Fans über das Foto lustig gemacht. "Tolles Bild", schrieb Konrad Laimer mit süffisantem Unterton. Ein anderer postete: "Erinnert mich an die guten alten Zeiten, wo man dachte man hat ein geiles Partybild hochgeladen." Zudem gab es Vermutungen, Müller könne zu viel getrunken haben.

So oder so: Spaß dürfte Müller im Nobelrestaurant Käfer auf jeden Fall gehabt haben, wie das Party-Protokoll zeigte, das am Montag durchgesickert war. Müller selbst war am laut "Bild" gegen 21:30 Uhr durch einen Geheimeingang zur Feier gestoßen.