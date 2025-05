Abstieg als Super-GAU auf Schalke? Thon stellt These auf

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Olaf Thon glaubt weiter fest an den Klassenerhalt für den FC Schalke

Der FC Schalke 04 hat auch nach 32 von 34 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt noch nicht sicher. Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Partien hat in Gelsenkirchen das ganz große Zittern längst wieder begonnen. S04-Legende Olaf Thon erklärte nun, warum er trotz der Krisen-Stimmung auf Schalke an den sicheren Klassenerhalt in eineinhalb Wochen glaubt.

Nach 28 Spieltagen sah es noch einigermaßen zufriedenstellend aus rund um den FC Schalke 04. Die Königsblauen hatten den Vorletzten SSV Ulm gerade mit 2:1 besiegt und sich auf Tabellenplatz elf verbessert. Bei zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz glaubte niemand in Gelsenkirchen noch daran, dass es doch noch einmal eng werden könnte in Sachen Klassenerhalt.

Zuletzt zeigten die Knappen aber katastrophale Leistungen in der zweiten Liga, haben nach der jüngsten 0:2-Heimpleite gegen den SC Paderborn wieder einmal den Cheftrainer entlassen. Dass Interimscoach Jakob Fimpel nun in Düsseldorf oder danach zu Hause gegen Elversberg den nötigen Punkt zum sicheren Verbleib in der 2. Bundesliga holt, scheint nach derzeitige Sachlage äußerst fraglich zu sein.

Olaf Thon betonte im Podcast "praemium talk", dass er aber auch bei zwei weiteren Niederlagen zum Saisonfinale nicht mehr an den Absturz auf Relegationsplatz 16 glaubt.

Er verwies auf die Tabellenkonstellation, dass mit der SpVgg Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig und Preußen Münster gleich drei Mannschaften noch mit drei beziehungsweise sechs Punkten hinter S04 stehen.

Chance auf Schalker Total-Absturz laut Thon bei "ein bis zwei Prozent"

"Dass Fürth und Braunschweig noch vier Punkte holen und Münster sechs, und wir keinen: Diese Konstellation ist vielleicht ein oder zwei Prozent wahrscheinlich", stellte Thon eine eigene These auf, wie sicher der Klassenerhalt auf Schalker Sicht nach 32 Spieltagen schon sei.

Thon führte dazu weiter aus: "Mein Gedanke ist, dass Münster eher sechs Punkte macht, als dass Fürth und Braunschweig beide noch vier machen. Münster ist durch den 5:0-Sieg richtig obenauf."

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass nicht nur der Tabellen-16. Preußen Münster mit seinem Kantersieg in Magdeburg am letzten Wochenende zur finalen Aufholjagd geblasen hat. Eintracht Braunschweig hat zuletzt sogar 13 von 15 möglichen Punkten seit April geholt und zählt im Moment zu den gefährlichsten Mannschaften überhaupt in der 2. Bundesliga.

Thon glaubt daher am ehesten daran, dass es letztlich die SpVgg Greuther Fürth erwischen wird und das Kleeblatt als 16. noch in die Relegation wird gehen müssen. Nicht zuletzt, weil Fürth mit Hannover 96 (A) und dem Hamburger SV (H) noch zwei schwierige Aufgaben vor der Brust hat.