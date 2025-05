Neuer erklärt: Darum ist diese Meisterschaft so besonders

IMAGO/Markus Fischer

Manuel Neuer (M.) gewann seine zwölfte Deutsche Meisterschaft

Nach Thomas Müller ist Manuel Neuer der dienstälteste Spieler im Profi-Kader des FC Bayern, gewann mit den Münchnern seit 2011 unzählige Titel. Der Mannschaftskapitän des FC Bayern erklärte nun, warum seine zwölfte deutsche Meisterschaft eine ganz besondere für ihn ist.

"Diese Meisterschaft hat erst einmal besonders gemacht, dass wir im letzten Jahr kein Meister geworden sind. Wir hatten ja eine lange Serie, und dann merkt man mal, wie wichtig es ist, mit dem Verein Deutscher Meister zu werden", meinte der 39-Jährige im Gespräch mit Vereinsmedien des FC Bayern.

Für den dreimaligen Welttorhüter war es das erste Mal seit der Saison 2012/2013, dass er mit seiner Mannschaft als Herausforderer in eine neue Spielzeit gegangen war. Umso größer war von Beginn an der Wille im ganzen Klub, die Verhältnisse im deutschen Fußball wieder geradezurücken, wie Neuer ausführte: "Ich glaube, eine titellose Saison ist immer sehr hart und schwierig und deshalb war von Anfang an klar, dass die Motivation groß ist, wieder Deutscher Meister werden zu wollen."

Der Bayern-Kapitän hob hervor, dass vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit sowie die konstanten Leistungen ohne große Einbrüche in den vergangenen Monaten die wichtigsten Faktoren auf dem Weg zum insgesamt 34. Meistertitel der Bayern gewesen seien.

Neuer bestritt 20 Saisonspiele für den FC Bayern in der Bundesliga

"Ich glaube, diese Meisterschaft spricht dafür, dass wir ein gutes Team sind, dass wir gut zusammengewachsen sind, und deshalb ist es auch etwas Besonderes. Die Konstanz hat für uns gesprochen und wir haben uns das absolut verdient. Am Ende hat wirklich jeder Spieler seinen Beitrag geleistet und wir als Team, auch mit dem Staff zusammen, haben das gerockt", so der langjährige FCB-Keeper.

Neuer selbst stand in 20 der bisherigen 32 Saisonspiele zwischen den Pfosten, muss nun schon seit Wochen nach einer Wadenverletzung pausieren.