Bayern-Pechvogel Davies spricht über "Tränen und Panik"

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern monatelang

Seine schwere Knieverletzung und sein monatelanger Ausfall haben Abwehrspieler Alphonso Davies vom FC Bayern emotional sehr mitgenommen.

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte der 24 Jahre alte Kanadier ein Video, das in Form eines Vlogs Aufnahmen aus den vergangenen Wochen zeigt.

"Mein ganzes Knie ist kaputt. Es ist meine erste schwere Verletzung, es ist sehr enttäuschend, es ist sehr, sehr traurig. Hoffentlich stehe ich vor Januar wieder auf dem Platz, aber das hängt vom Heilungsverlauf ab", sagt Davies im ersten Clip vom 25. März. "Was hätte ich anders machen können, was besser? Solche Gedanken sind in meinem Kopf."

Der Außenverteidiger hatte sich zwei Tage zuvor bei einem Einsatz in der Nations League für seine Nationalmannschaft unter anderem einen Kreuzbandriss zugezogen. Alphonso Davies reiste zunächst ohne Kenntnis um die Schwere seiner Verletzung nach München zurück. Erst dort wurde die niederschmetternde Diagnose gestellt - ein Umstand, der für Missstimmung zwischen dem FC Bayern und Kanadas Fußball-Verband führte.

Besonders niedergeschlagen präsentiert sich Davies in seinem Vlog-Beitrag vom Morgen des 30. März. "In 30 Minuten habe ich Physio. Ich hatte einen mentalen Zusammenbruch. Ich weiß nicht, woher es kam. Ich habe geduscht und bin dann in Tränen ausgebrochen und habe Panik bekommen. Hoffentlich wird es Tag für Tag besser. Wir müssen uns da durchkämpfen", sagt er.

Neuer Vertrag für Alphonso Davies beim FC Bayern

Davies hatte wenige Wochen vor seiner folgenschweren Länderspielreise einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben.

Dieser soll ihm ein deutlich aufgestocktes Gehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr garantieren. Zudem kassierte er für seine Unterschrift angeblich ein Handgeld von über 20 Millionen Euro.

Der FC Bayern hatte Davies Anfang 2019 für rund 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecapes verpflichtet. Bislang absolvierte er 226 Pflichtspiele (14 Tore, 35 Vorlagen) für den deutschen Rekordmeister.