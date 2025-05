Kabine schwierig? Schalke-Kapitän spricht Klartext

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Kenan Karaman steckt mit dem FC Schalke 04 im Abstiegskampf

Laut Kapitän Kenan Karaman vom FC Schalke 04 ist die königsblaue Kabine trotz des erneuten Trainer-Wechsels keine schwierige.

Karel Geraerts, Jakob Fimpel, Kees van Wonderen, Jakob Fimpel: Das Trainer-Karussell dreht sich beim FC Schalke 04 in der laufenden Saison abermals.

Nach dem jüngsten Negativtrend (nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen) zogen die Königsblauen die eigentlich für den Sommer vorgesehene Trennung von van Wonderen vor. Fimpel übernimmt schon zum zweiten Mal in der laufenden Saison interimsweise.

Schalke-Kapitän: "Jedem ist der Ernst der Lage bewusst"

"Natürlich ist es erst einmal blöd, wenn ein Trainer gehen muss. Ich glaube, das wirft auch ein schlechtes Bild auf die Mannschaft", äußerte sich Schalkes Kapitän Kenan Karaman gegenüber "Sky" zum jüngsten Personal-Knall.

Der FC Schalke 04 benötigt in der 2. Bundesliga zwei Spieltage vor dem Saisonende noch einen Punkt, um den Klassenerhalt klarzumachen. Er mache sich "keine Sorgen, dass wir es nicht schaffen", sagte Karaman.

"Jedem ist der Ernst der Lage bewusst", versicherte der 31-Jährige. Karaman stellte zudem klar: "Wir haben auf jeden Fall keine schwierige Kabine." Der FC Schalke 04 habe "charakterlich Top-Jungs in der Mannschaft", meinte der S04-Kapitän.

FC Schalke 04 gastiert bei Fortuna Düsseldorf

"Was man natürlich kritisieren und auch ansprechen muss, ist die Leistung. Dafür kann man beurteilt werden und die [Leistung] war nicht gut", blickte der Angreifer auf die jüngsten Auftritte zurück: "Da müssen sich einige Spieler dann auch selbst hinterfragen, Selbstreflektion gehört dazu."

Es komme letztlich immer auf "ein Zusammenspiel" zwischen Trainerteam und Mannschaft an, erklärte Karaman zudem. Die nächste Chance bietet sich bereits am Samstag (ab 13 Uhr im sport.de-Liveticker), wenn der FC Schalke 04 auswärts bei Fortuna Düsseldorf spielt. Fimpel steht dann bei den Knappen an der Seitenlinie.