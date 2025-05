Wichtiges Musiala-Update beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jamal Musiala ist zurück auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße (Archivbild)

Seit knapp einem Monat fällt Jamal Musiala nun schon beim FC Bayern aus, fehlt dem neuen deutschen Meister wegen eines Muskelbündelrisses. Nun gibt es neue Nachrichten, die auf eine baldige Rückkehr des Starspielers in den Kader schließen lassen.

Wie die "Bild" am Dienstag als erstes Medium vermeldete, hat Jamal Musiala am Vormittag erstmals wieder den Rasen auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße betreten, um eine individuelle Einheit zu absolvieren. Dabei hatte der 22-Jährige sogar schon wieder den Ball am Fuß.

Er war zwar fürs Erste nur im läuferischen Bereich tätig und absolvierte seine Einheit noch in lockerer Intensität. Dennoch ist die Rückkehr auf den Trainingsplatz als wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in die Bayern-Startelf zu werten.

Jamal Musiala ist im zentral-offensiven Mittelfeld des FC Bayern eine feste Größe, war bis zu seiner Verletzung unter Cheftrainer Vincent Kompany absolut unumstritten. Er spielte bis April insgesamt in 40 Pflichtspielen für die Münchner, schoss dabei starke 18 Tore, was seinen persönlichen Bestwert bedeutet.

Musiala will zur Klub-WM wieder fit sein

Der Bayern-Star selbst hatte zuletzt durchblicken lassen, wann er wieder für seine Farben in einem Pflichtspiel auf dem Feld stehen will: "Ich habe am ersten Tag nach meiner Verletzung mit der Arbeit am Comeback begonnen, und so weit läuft alles nach Plan. Ich habe ein großes Ziel: die Klub-WM. Denn dort geht es um viel Prestige, Einnahmen für den Verein und einen neuen, internationalen Titel. Und den wollen wir gewinnen! Ich will in den USA wieder auf dem Platz stehen", hatte Musiala schon vor einigen Wochen in der "Sport Bild" gesagt.

Nach Hüftproblemen im Herbst und einem krankheitsbedingten Ausfall im Januar durchlebt der deutsche Nationalspieler aktuell schon seine dritte Ausfallzeit in dieser Saison.

Unterdessen kann Bayern München im Saisonfinale wieder auf Raphael Guerreiro zurückgreifen. Der Portugiese nahm am Dienstag nach überstandenem kleinen Muskelfaserriss im rechten Adduktor ebenfalls am öffentlichen Training des frischgebackenen deutschen Meisters teil.