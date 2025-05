VfB-Talent vor Wechsel ins Saarland?

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Jarzinho Malanga (r.) könnte nach Elversberg wechseln

Die SV Elversberg kämpft noch um den Aufstieg in die Bundesliga. Der Klub aus dem Saarland hat für die kommende Saison ein Talent des VfB Stuttgart auf dem Radar.

Im kommenden Jahr muss die SV Elversberg wohl erneut einige Stammkräfte ersetzen.

Wie "Sky" berichtet, habe der Klub bereits ein Top-Talent des VfB Stuttgart auf dem Schirm. Demnach soll die SVE Interesse an Jarzinho Malanga vom VfB Stuttgart haben.

Malanga bei Elversberg im Gespräch

Der 18-Jährige läuft regelmäßig für die zweite Mannschaft des VfB in der 3. Liga auf. Dort kommt er in dieser Saison auf 29 Einsätze, zwei Tore und vier Assists.

Auch in der Bundesliga, im DFB-Pokal und Champions League verbuchte der dribbelstarke Linksaußen schon Kurzeinsätze.

Vor allem die Spielweise und das Potenzial des Junioren-Nationalspielers soll die Elversberger beeindruckt haben.

Auch für Malanga wäre der Schritt wohl sinnvoll. In Elversberg könnte er auf höherem Niveau Spielpraxis sammeln. Dem VfB II droht zudem der Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga. Mit Elversberg würde ihm mindestens die 2. Liga winken - vielleicht sogar das Oberhaus.

SV Elversberg mit Modell Leihe erfolgreich

Nachfragen, wie es in Elversberg so ist, könnte er unter anderem bei Teamkollege Nick Woltemade. Der Stürmer-Schlaks spielte einst eine Saison per Leihe im Saarland, entwickelte sich deutlich weiter und half mit zehn Treffern beim Durchmarsch der SVE in die 2. Liga mit. Auch Paul Wanner (FC Bayern) spielte in Elversberg per Leihvertrag. Dieses Modell hat sich für den Zweitligisten bislang rentiert.

Dem Vernehmen nach wolle der VfB Stuttgart den Spieler aber am liebsten behalten und über die Nachwuchsmannschaft an die Bundesliga heranführen.

Im Raum steht dem Bericht zufolge eine Leihe. Malangas Vertrag im Schwabenland läuft bis 2027. Ein möglicher Transfer befinde sich aktuell aber noch in einem sehr frühen Stadium.