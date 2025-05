Insider von Gravenberch-Entwicklung nicht überrascht

IMAGO/Dave Fisher/Shutterstock

Ryan Gravenberch wechselte 2023 vom FC Bayern zum FC Liverpool

Beim FC Bayern wurde Ryan Gravenberch nicht glücklich, beim FC Liverpool wird der Niederländer inzwischen hingegen gefeiert. Ein ehemaliger Weggefährte aus München ist von der Entwicklung des zentralen Mittelfeldspielers überhaupt nicht überrascht.

"Ich freue mich sehr für Ryan. Er ist ein besonderer Mittelfeldspieler", sagte Marco Neppe im Interview mit "Sky Sports". Der 38-Jährige arbeitete beim FC Bayern als Technischer Direktor, als der Youngster im Sommer 2022 an die Säbener Straße wechselte.

"Als wir ihn von Ajax verpflichtet haben, waren wir zu 100 Prozent überzeugt. Und, ehrlich gesagt, haben wir nie an seinen Qualitäten gezweifelt. Wir wussten, dass er es eines Tages bringen würde. Wir haben genau das gesehen, was er jetzt in Liverpool zeigt", sagte Neppe, der zu seiner Zeit beim FC Bayern eng mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic zusammenarbeitete.

Gravenberch startet nach Abschied vom FC Bayern durch

Gravenberch war nach einer glücklosen Saison beim FC Bayern im Sommer 2023 schließlich zum FC Liverpool weitergezogen. Der 22-Jährige ist bei den Reds mittlerweile zum Stammspieler gereift. Erst kürzlich feierte das Oranje-Ass mit dem Traditionsklub den Gewinn der Premier League.

Manchmal benötige es "etwas Geduld. Selbst in seiner ersten Saison in Liverpool war es nicht einfach. Es ist eine Sache des Momentums. Es gibt so viele Geschichten im Fußball, in denen große Karrieren durch die Verletzung eines anderen Spielers beginnen und sie ihre Chance nutzen", meinte Neppe.

Der Fußball-Funktionär nannte in diesem Zusammenhang ein Beispiel aus seiner Zeit beim FC Bayern.

"Schauen Sie sich Alphonso Davies an: Seine Karriere bei Bayern begann, weil David Alaba und Lucas Hernandez zur gleichen Zeit verletzt waren. Er hat seine Chance bekommen. Aber das ist kein Glück. Auf lange Sicht werden diese Spieler immer ihr Niveau zeigen", betonte er. 2024 trennten sich die Wege von Neppe und dem FC Bayern.