Florian Wirtz will nur zum FC Bayern wechseln

IMAGO/Moritz Liss

Verlässt Florian Wirtz Bayer Leverkusen in Richtung FC Bayern?

Der vom FC Bayern umworbene Nationalspieler Florian Wirtz hat eine erste persönliche Entscheidung getroffen: Der Superstar von Bayer Leverkusen strebt einen Wechsel nach München an.

Bayer Leverkusens Florian Wirtz will allein zum FC Bayern wechseln. Das hat RTL/ntv und sport.de aus Vereinskreisen erfahren, "Bild" hatte zuerst darüber berichtet.

Dem Boulevardblatt zufolge hat der 22-Jährige inzwischen seinen Cheftrainer Xabi Alonso über den Entschluss informiert. Halb Europa hat die Fühler nach dem deutschen Nationalspieler ausgestreckt, neben dem FC Bayern sollen auch Real Madrid und Manchester City großes Interesse an einer Verpflichtung haben.

Doch weder bei den Königlichen noch bei den Sky Blues soll es für Wirtz in Zukunft weitergehen. Beide Optionen sollen schon länger im Hause Wirtz ausgeschlossen worden sein. Laut "Bild" sei allerdings der Zeitpunkt eines möglichen Wechsels offen.

FC Bayern ist nun am Zug

Nun liegt der Ball wohl vor allem beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister müsste bei Wirtz' Arbeitgeber Bayer Leverkusen vorstellig werden und ein Angebot hinterlegen. Der Vertrag des Superstars ist noch bis 2027 gültig.

Da Wirtz für den frisch gebackenen Meister das Transferziel Nummer eins ist, dürfte dieser Schritt nun in den kommenden Wochen erfolgen.

Wie hoch die Ablöse für den Nationalspieler ausfällt, ist unklar. Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro hatte zuletzt von einem Preisschild von 150 Millionen Euro gesprochen, diese Aussage anschließend aber wieder revidiert.

Klar ist: Für Florian Wirtz müsste und würde der FC Bayern tief in die Tasche greifen. Klub-Größen wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben in Interviews zuletzt immer wieder betont, wie gerne sie Wirtz in ihren Reihen wüssten.

"Florian ist erstmal bei uns. Das Ziel ist, dass das noch länger so ist. Wenn er irgendwann geht, werden wir eine Lösung finden", sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes am Sonntag bei "DAZN".