Medien: 1. FC Kaiserslautern vor Transfer-Doppelschlag

IMAGO/Grant Hubbs

Brooklyn Ezeh (l.) ist offenbar ein Thema beim 1. FC Kaiserslautern

Auch zwei Spieltage vor dem Saisonende kämpft der 1. FC Kaiserslautern in einer völlig verrückten 2. Bundesliga noch um die Bundesliga-Rückkehr. Dennoch richtet man am Betzenberg offenbar bereits den Blick auf die neue Spielzeit. Zwei Spieler von Hannover 96 sollen kurt vor einem Wechsel in die Pfalz stehen.

Bereits am Montagnachmittag hatte "Sky" vermeldet, dass der Transfer von Fabian Kunze zu den Roten Teufeln. Der defensive Mittelfeldspieler, dessen Arbeitspapier am Niedersachsenstadion am 30. Juni ausläuft, habe in Kaiserslautern sogar bereits seinen medizinischen Untersuchungen absolviert.

Hannover 96 hätte mit dem gebürtigen Bielefelder gerne verlängert, das Vertragsangebot vom FCK sei für den 26-Jährigen Mittelfeld-Abräumer aber finanziell attraktiver gewesen, heißt es im Bericht von Transferjournalist Florian Plettenberg beim Kurznachrichtendienst X. 2022 war Kunze von Arminia Bielefeld in die Landeshauptstadt gewechselte, absolvierte für die Roten insgesamt 94 Pflichtspiele.

Auch Brooklyn Ezeh von 96 zum 1. FC Kaiserslautern?

Beim 1. FC Kaiserslautern könnte der zweikampfstarke Sechser dann möglicherweise auch erneut mit Brooklyn Ezeh zusammenspielen. Der 23-Jährige, der 2023 für rund 800.000 den Weg von Wehen Wiesbaden an die Leine fand, steht nach Informationen des Pay-TV-Senders zufolge ebenfalls auf der Transfer-Liste des Tabellensiebten des deutschen Unterhauses.

Bei Hannover 96 kam der Linksverteidiger, der bei den Hessen einst für seine brandgefährlichen Standards bekannt war, nur selten zum Einsatz, wirklich in der Startelf durchsetzen konnte er sich bei keinem der 96-Trainer. Zudem wurde der gebürtige Hamburger kurz nach seiner Ankunft am Niedersachsenstadion von schweren mentalen Problemen zurückgeworfen.

Nun könnte Ezeh laut "Sky" in der Pfalz eine neue sportliche Heimat finden. Die Gespräche zwischen Klubs und Spieler sollen gut verlaufen, heißt es weiter. Da Ezeh bei Hannover allerdings noch bis 2026 unter Vertrag steht würde eine Ablöse fällig werden. In Verhandlungen über eine Summe seien die Zweitliga-Kontrahenten aber bislang noch nicht.