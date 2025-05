FSV Mainz 05 gehen die Defensivspieler aus

IMAGO/Martin Hoffmann/SID/IMAGO/Martin Hoffmann

Müssen pausieren: Jenz (l.) und da Costa

Der 1. FSV Mainz 05 muss in den beiden verbleibenden Saisonspielen auf Verteidiger Moritz Jenz verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterzog sich der 26-Jährige am Montag einer OP an der Nase. Diese war nötig geworden, weil sich Jenz vor einem Jahr einen Nasenbruch zugezogen hatte und seine Atemfähigkeit danach zunehmend eingeschränkt war.

Auch Rechtsverteidiger Danny da Costa muss vorerst pausieren. Der 31-Jährige zog sich am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) eine Muskelzerrung im hinteren linken Oberschenkel zu. Wann da Costa ins Teamtraining zurückkehrt, ist abhängig vom individuellen Heilungsverlauf.

Damit gehen den Mainzern mehr und mehr die Abwehrspieler aus. Am Wochenende hatte bereits Innenverteidiger Dominik Kohr eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten und fällt für den Rest der Saison aus.