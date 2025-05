RB winkt Mega-Ablöse: Sesko spricht über Leipzig-Zukunft

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Die Zukunft von Benjamin Sesko bei RB Leipzig ist offen

Seit geraumer Zeit ist Benjamin Sesko von RB Leipzig der Gegenstand von wilden Transfer-Gerüchten. Der treffsichere Angreifer könnte im Sommer gar zum Rekord-Transfer der Sachsen aufsteigen. Auch der FC Bayern wurde in der Vergangenheit immer wieder als Interessent gehandelt. Ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber vermied der 21-Jährige nun.

"Wir werden sehen, was passiert. Alles ist offen. Im Moment konzentriere ich mich auf die letzten zwei Spiele und dann sehen wir, wie es weitergeht", sagte der 41-fache Nationalspieler der Slowenien laut "Bild" am Dienstag am Rande des Trainings von RB Leipzig gegenüber Medienvertretern.

Eigentlich steht der großgewachsene Mittelstürmer am Cottaweg noch bis 2029 unter Vertrag. Zuletzt wurde immer wieder über ein Gentlemen's Agreement berichtet, nach dem der Neuner Leipzig nach der Saison 2024/2025 zu einem Top-Klub wechseln darf. Bei RB erhofft man sich eine Rekordablöse, so die "Sport Bild".

RB Leipzig: Sesko will Transfer-Gerüchte ausblenden

Laut "Sky" besitzt Sesko sogar eine "erfolgsbasierte Ausstiegsklausel", welche inzwischen den Wert von "über 80 Millionen Euro" übersteigen soll. Ein Transfer des Nationalspielers sei aber auch "ohne das Aktivieren der Exit-Option möglich", berichtet der TV-Sender weiter.

Insbesondere in der englischen Premier League soll Sesko heiß begehrt sein. Der FC Chelsea, Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und der FC Liverpool sollen die Fühler ausgestreckt haben, die heißeste Spur führt dem Bericht der Sportzeitung zufolge an das Old Trafford. Auch dem FC Bayern wurde immer wieder ein Interesse nachgesagt.

Mit den Spekulationen beschäftigt sich der Angreifer aber (noch) nicht. "Im Moment bin ich Leipzig-Spieler. Ich denke an nichts anderes", betonte Sesko betonte allerdings auch, dass im Sommer "vieles passieren kann. Es kann knifflig in beide Richtungen sein. Ich versuche, im Hier und Jetzt zu denken."