"Epische Nacht" versetzt San Siro in "Ekstase"

IMAGO/Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.n

Die Inter-Spieler feiern den Einzug ins Finale der Champions League.

Viel mehr Drama geht nicht! Auch im Rückspiel zeigen Inter Mailand und der FC Barcelona ein Fußball-Spektakel - mit dem besseren Ende für die Italiener. Mit dem 4:3 steht Inter im Finale der Champions League. Die Presse verneigt sich vor diesem Filetstück an Champions League.

Deutschland

"Bild": "Flick-Drama im Spektakel-Duell. WAS. EIN. SPIEL. Leider kann nur einer im Finale spielen."

"kicker": "Episches Mailand. Das schon spektakuläre 3:3 im Hinspiel wurde an diesem Abend im Giuseppe-Meazza-Stadion nochmals getoppt - mit einem furiosen 4:3-Erfolg nach Verlängerung."

"ntv.de": "Supertrainer Flick entzaubert. Denkwürdiger Halbfinal-Thriller: Nach dem 3:3 im Hinspiel bieten der Inter Mailand und der FC Barcelona erneut großes Champions-League-Drama."

"sport.de": "Bayern-Bezwinger dramatisch im Finale. In der Verlängerung: Inter lässt Barcas Triple-Traum platzen."

"Spiegel": "Der nackte Wahnsinn. Sieben Tore in Mailand: Inter gewinnt eine Fußball-Schlacht und steht im Endspiel der Königsklasse. Der FC Barcelona verspielt sein Comeback in der Nachspielzeit, Torhüter Sommers Karriereherbst ist sein zweiter Frühling."

"Sport1": "Irres Spektakel. Spiel für die Geschichtsbücher!"

"11Freunde": "Internazionale Klasse. Inter Mailand ringt den FC Barcelona nieder. Im vielleicht besten Champions-League-Halbfinale aller Zeiten."

Spanien:

"Marca": "Maximale Grausamkeit für Barça."

"El Mundo Deportivo": "Barça verliert stolz in einem epischen Duell."

"El Periódico": "Barças Ruhm entgleitet ihm."

"ABC": "Inter weckt Flicks Barça aus dem Dornröschenschlaf."

Italien:

"Gazzetta dello Sport": "Eine epische Nacht! Inter unendlich! Sie eliminieren Barça in der Verlängerung und stehen im Finale!"

"Corriere della Sera": "Inter schafft das Kunststück, Barcelona zu schlagen und fliegt ins Champions-League-Finale: San Siro ist in Ekstase."

"La Stampa": "Frattesi schickt Inter ins Finale der Champions League. Barcelona in einem epischen Spiel 4:3 besiegt."

England:

"BBC": "Inter schlägt Barcelona im All-Time-Classic."

"Daily Mail": "Das war glorreicher, ungefilterter Wahnsinn - das beste Champions-League-Halbfinale der Geschichte."

FRANKREICH

"L'Equipe": "FA-BU-LEUX. Wenn man einen Wunsch an die UEFA hätte, würde man ihr vorschlagen, nicht wieder 15 Jahre auf ein Halbfinale in der Champions League zwischen Inter und Barcelona warten zu müssen."

SCHWEIZ

Blick: "Man dachte, das Hinspiel ist nicht mehr zu toppen – und dann kam dieses Rückspiel. 2:0 für Inter, dann 3:2 für Barca und am Ende gibt's eine Verlängerung, in der Inter das Spiel wieder zu seinen Gunsten dreht. 4:3 heißt es am Schluss, die Nerazzurri stehen im Champions-League-Finale. Was für ein Spiel! 'Grazie mille' dürfen aber alle einem Mann sagen: Yann Sommer."