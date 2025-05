Darum gab es kein fünftes Mal Heynckes beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Jupp Heynckes (l.) und Uli Hoeneß sind seit Jahrzehnten eng befreundet (Archivbild aus 2023)

Sagenhafte vier Mal war Jupp Heynckes als Cheftrainer beim FC Bayern tätig und wurde damit zu einer absoluten Trainerlegende beim deutschen Rekordmeister. Wäre es nach dem langjährigen Bayern-Macher Uli Hoeneß gegangen, wäre sogar ein fünftes Engagement dazu gekommen. Heynckes selbst erklärte nun nochmals, warum er die Klub-Offerte vor einigen Jahren dankend ausgeschlagen hatte.

Spätestens seit dem Sommer 2013 ist Jupp Heynckes auf dem Trainer-Olymp des FC Bayern nicht mehr wegzudenken. Damals holte er zum Ende seines dritten Engagements in München zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple mit Triumphen in der Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal.

Anschließend war er noch einmal von 2017 bis 2018 als Nachfolger des entlassenen Carlo Ancelotti für ein Dreivierteljahr im Amt, feierte damals seine vierte und letzte deutsche Meisterschaft als Trainer.

Noch im Jahr 2018 gab in Person von Uli Hoeneß es das Bestreben beim FC Bayern, Jupp Heynckes für eine weitere Zusammenarbeit zu gewinnen. Dieses Mal sagte der damals 73-Jährige allerdings ab. Anlässlich seines bevorstehenden 80. Geburtstags am 9. Mai führte "Don Jupp" nun aus, warum er sich kein fünftes Mal für den Cheftrainer-Job in München begeistern ließ.

Heynckes bereut Entscheidung nicht

"Ich hatte eine klare Meinung, dass es gut war. Dass man noch ein Leben nach dem Berufsleben hat. Ich sprach über Work-Life-Balance, über die Gesundheit", so die deutsche Fußball-Ikone im Gespräch mit der "Sport Bild".

In der Rückschau hätte er 2018 genau richtig entschieden, betonte Heynckes: "Es hat sich ja rausgestellt, dass der Beruf nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. 2022 hatte ich dann Schmerzen, die Ultraschall- und Katheteruntersuchung ergab, dass ich Bypässe brauche, möglichst schnell operiert werden muss. Jetzt habe ich drei Mega-Bypässe, bin froh, dass die OP gelungen ist und dass ich ein zufriedenstellendes Leben führen kann."

In den letzten Jahren lebte Jupp Heynckes zurückgezogen, war aber einige Male als Gast in der Allianz Arena zu sehen.