Bekommt Bayern einen Gladbach-Star zum Schnäppchenpreis?

Ko Itakura wird Borussia wohl verlassen

Der FC Bayern will im kommenden Sommer seine Defensive verstärken. Ein Kandidat ist Ko Itakura. Dank einer Ausstiegsklausel wäre der Gladbacher relativ günstig.

Kann der FC Bayern Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach zu einem Schnäppchenpreis verpflichten?

Wie die "Sport Bild" berichtet, habe der Gladbach-Verteidiger eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10,5 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier.

Die Bayern-Bosse sollen auch schon mit dem Management des Gladbach-Abwehrchefs Kontakt aufgenommen haben.

In dieser Saison haben die Bayern mit großen Problemen in der Defensive zu kämpfen. In der Abwehrmitte fielen Dayot Upamecano und Minjae Kim aus. Die Verletzungssorge hätten den Bayern vor Augen geführt, dass die Defensive zu dünn besetzt sei, heißt es in dem Bericht.

Manchester City hat bei Itakura einen Joker

Ein Problem sei zudem, dass man bislang noch nicht mit Upamecano verlängern konnte. Die Planungen in der Defensive und im Mittelfeld gestalteten sich für Max Eberl und Christoph Freund schwieriger als erwartet.

Der Vertrag von Itakura bei Borussia Mönchengladbach läuft bis 2026.

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hatte erklärt, dass er mit einem Abschied des Japaners rechne.

Auch "Sky" hatte zuletzt berichtet, dass Itakura keine Vertragsverlängerung in Gladbach anstrebe. "Sport Bild" brachte Borussia Dortmund kürzlich ebenfalls in die Verlosung.

Auch Manchester City mischt offenbar im Poker um den japanischen Nationalspieler mit.

Sein Ex-Klub Manchester City aus der Premier League soll ein sogenanntes "matching right" haben. Heißt übersetzt: Die Skyblues müssten in diesem Fall über die Angebote anderer Klub informiert werden und könnten Itakura dann für denselben Preis selbst verpflichten.

Der Abwehrmann läuft seit 2022 für Gladbach auf und gehört zu den Leistungsträgern im Team von Cheftrainer Gerardo Seoane. Zuvor spielte er eine Saison auf Leihbasis beim FC Schalke 04, damals noch als Profi von Manchester City.