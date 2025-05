Eintracht-Star zeigt Reaktion nach bitterem Rückschlag

IMAGO/Jerry Andre

Nathaniel Brown (l.) ist mittlerweile Stammspieler in Frankfurt

Nathaniel Brown hat in seiner ersten Saison bei Eintracht Frankfurt eine steile Entwicklung hingelegt. Zunächst noch als Ergänzungsspieler außen vor, hat sich der Linksverteidiger in den letzten Monaten einen Stammplatz erkämpft und wurde zuletzt immer wichtiger für sein Team.

Mittlerweile bringt es die Neuverpflichtung vom 1. FC Nürnberg bereits auf stolze 31 Pflichtspiel-Einsätze in der laufenden Saison, in denen er drei Tore erzielte.

Danach sah es zu Beginn der Spielzeit noch überhaupt nicht aus. An den ersten sieben Spieltagen stand Nathaniel Brown noch überhaupt nicht für Eintracht Frankfurt auf dem Feld, debütierte erst Ende Oktober beim 1:1-Remis bei Union Berlin.

Auch in der Europa League spielte der Deutsch-Amerikaner zunächst überhaupt keine Rolle, wurde von Cheftrainer Dino Toppmöller in der Hinrunde nicht einmal für den EL-Kader nominiert. Ein schwerer, erster Rückschlag, wie Brown gegenüber der "Sport Bild" selbst einräumte.

"Als ich damals den Anruf vom Trainer bekam, dass ich nicht im Kader stehe, war das zunächst hart", gab der Linksfuß zu. Anschließend habe er aber die nötige Trotzreaktion gezeigt: "Danach dachte ich mir: Vielleicht ist es besser, dann kann ich in Ruhe an meinen Schwächen arbeiten. Am Ende hat mir gutgetan, dass ich mich komplett auf die Liga fokussieren konnte und keine Englischen Wochen hatte. Trotzdem war ich in dem Moment natürlich enttäuscht."

Brown betont die gute Stimmung bei der Eintracht

Zwei Spieltage vor Saisonende rangiert Eintracht Frankfurt derzeit auf Platz drei. Noch ein Sieg gegen St. Pauli (H) oder den SC Freiburg (A), und die Adlerträger spielen kommende Saison in der Champions League.

Als wichtigen Erfolgsfaktor machte Brown bei der SGE neben der fußballerischen Qualität und der tagtäglichen Arbeit auch die Atmosphäre im Team aus: "Es macht einfach riesig Spaß, wir sind ein großartiges Team. Morgens stehe ich auf und freue mich auf die Kabine. Es ist immer was los, es ist immer Spaß dabei. Selbst mit den älteren und erfahreneren Spielern wie etwa Trappo (Kevin Trapp, Anm. d. Red.), Mario (Götze), Timmy (Chandler), Rasmus (Kristensen) und Arthur (Theate) könnte ich jederzeit rausgehen und Kaffee trinken."