Transfer-Ticker: BVB auf Mission, FCB-Profi weckt Interesse

Was planen FC Bayern, BVB, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und Co. auf dem Transfermarkt? Welche heißen Gerüchte kursieren momentan in der Premier League, in LaLiga oder Serie A? sport.de hält euch an dieser Stelle im Transfer-Ticker auf dem Laufenden.

+++ 07. Mai: BVB auf Transfer-Mission +++

Borussia Dortmund wird bereits länger konkretes Interesse an Jobe Bellingham (Vertrag bis 2028) vom AFC Sunderland nachgesagt. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, reisten Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Trainer Niko Kovac am Mittwoch nach England, um dort vor Ort das Werben um den zentralen Mittelfeldmann zu intensivieren.

Der 19-Jährige gilt als eines der größten Talente für das Zentrum. Sein älterer Bruder Jude Bellingham schaffte beim BVB einst den großen Durchbruch.

+++ 07. Mai: Bayern-Profi zurück zum Ex-Klub? +++

Sacha Boey kommt beim FC Bayern nicht in den Tritt. Laut der türkischen Tageszeitung "Sabah" prüft sein Ex-Klub Galatasaray eine Rückholaktion des Rechtsverteidigers. In dem entsprechenden Medienbericht wird über eine Leihe des 24-Jährigen spekuliert.

Boey war im Januar 2024 aus Istanbul nach München gewechselt. Die damalige Ablösesumme wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Einen Stammplatz beim FC Bayern konnte sich der Franzose bislang nicht erarbeiten.

+++ 07. Mai: Kean bei ManUnited auf dem Zettel? +++

Moise Kean von der AC Florenz soll auf dem Transfermarkt Interesse wecken. Laut dem Portal "fussballtransfers.com" steht der Angreifer bei Manchester United als Alternative zu Viktor Gyökeres (Sporting CP) auf dem Zettel.

Der italienische Nationalspieler besitze bei der AC Florenz eine Ausstiegsklausel über 52 Millionen Euro für den Sommer, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht. Der FC Bayern soll den 25-Jährigen ebenfalls beobachten, schreibt jedenfalls "fussballtransfers.com".

+++ 07. Mai: Neues zur Trainer-Frage bei Bayer Leverkusen +++

Bei Bayer Leverkusen kommt dieser Tage immer mehr Bewegung in die T-Frage, denn aller Voraussicht nach braucht die Werkself ab 2025/26 einen neuen Coach, da Erfolgstrainer Xabi Alonso vor dem Absprung zu Real Madrid steht. Zuletzt wurde allen voran Erik ten Hag als Topkandidat gehandelt, doch die Bayer-Bosse haben offenbar andere Pläne und Favoriten. Welcher Trainer-Typ es werden soll, steht hier!

+++ 07. Mai: 1. FC Köln nimmt neuen Torwart ins Visier +++

Dem 1. FC Köln droht womöglich ein Abgang von Marvin Schwäbe. Der Effzeh schaut sich derweil offenbar schon nach einem Nachfolger um.

Wie das dänische Portal "tipsbladet.dk" und das spanische Portal "footmercato.net" übereinstimmend berichten, streckt der 1. FC Köln die Fühler nach Jonathan Fischer vom norwegischen Erstligisten Fredrikstad aus. Hier gibt es weitere Infos.

+++ 07. Mai: Torwart-Gerüchte beim FC Bayern reißen nicht ab +++

Trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig im Winter reißen die Torwart-Gerüchte beim FC Bayern nicht ab. Ein aufstrebender Serie-A-Keeper steht offenbar weiter im Fokus der Münchner.

Wie der Journalist Guglielmo Trupo, der für "Radio Bruno" und das Portal "ForzaParma.it" arbeitet, berichtet, streckt der FC Bayern die Fühler nach Zion Suzuki von Parma Calcio aus. Mehr dazu hier.

+++ 07. Mai: Bei diesen zwei Spielern macht der BVB Ernst +++

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Bei zwei Spielern macht der BVB nun offenbar Ernst.

Wie die "Sport Bild" berichtet, verstärken die Verantwortlichen von Borussia Dortmund die Transfer-Bemühungen um Jobe Bellingham und Rayan Cherki. Weitere Infos gibt es hier.

+++ 07. Mai: Klopp wird zur BVB-Konkurrenz beim Werben um Bellingham +++

Dass der BVB Interesse hat, Judes jüngeren Bruder Jobe Bellingham vom AFC Sunderland zu verpflichten, ist bekannt. Mehr dazu hier.

Inzwischen gibt es aber wohl Konkurrenz für Dortmund von einem ehemaligen Weggefährten: Jürgen Klopp würde Bellingham gerne bei RB Leipzig sehen, wie "Bild" berichtet. Demnach seien die Verbindungen zwischen der Familie Bellingham und den RB-Verantwortlichen sehr eng.

Leipzig oder Dortmund - beide Klubs müssten für den Bellingham-Bruder wohl um die 30 Millionen Euro auf den Tisch legen.

+++ 07. Mai: Neuer Name bei Hertha BSC gehandelt +++

Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Nachdem zuletzt unter anderem der ehemalige HSV-Manager Jonas Boldt mit den Berlinern in Verbindung gebracht wurde, taucht nun ein neuer Name auf der Liste auf. Hier gibt's mehr Infos!

+++ 07. Mai: Gladbach-Star zum Schnäppchenpreis nach München? +++

Der FC Bayern will im kommenden Sommer seine Defensive verstärken. Ein Kandidat ist Ko Itakura. Dank einer Ausstiegsklausel wäre der Gladbacher relativ günstig. Wie viel die Münchner zahlen müsste, steht hier!

+++ 07. Mai: Fünf Keller-Nachfolger stehen in Köln im Raum +++

Nicht nur Cheftrainer Gerhard Struber musste am Montag beim 1. FC Köln seine Koffer packen, auch der umstrittene Sportchef Christian Keller ist seinen Job am Geißbockheim los. Nur kurze Zeit nach der Trennung werden bereits fünf potentielle Nachfolger in der Domstadt gehandelt. Hier gibt's mehr Infos zu den Kandidaten.

+++ 07. Mai: Sané forciert wohl Abschied vom FC Bayern +++

Die Personalie Leroy Sané sorgt seit Wochen für Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Nachdem es erst hieß, der Flügelstürmer wolle unbedingt in München bleiben und sei dafür bereit, sogar enorme Abstriche beim Gehalt zu machen, soll der DFB-Star inzwischen einen Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt in Betracht ziehen. Ein neues mögliches Ziel wurde nun enthüllt.

+++ 07. Mai: FC Bayern stellte Wirtz-Seite konkreten Plan vor +++

Wie konkret sind die Gespräche zwischen Florian Wirtz und dem FC Bayern schon? Auf diese Frage gibt es nun genauere Antworten. Denn offenbar weiß Wirtz mittlerweile ganz genau, wie die Münchner mit ihm planen würde, wenn der Wechsel klappt.

+++ 07. Mai: So eng ist die Trainer-Deadline beim FC Schalke 04 +++

Nach dem Last-Minute-Aus von Kees van Wonderen sucht der FC Schalke 04 derzeit auf Hochtouren nach einem Cheftrainer, der den Fußball-Zweitligisten nach der Saison übernehmen soll. Wie nun enthüllt wurde, haben sich die Verantwortlichen dabei eine sehr enge Deadline gesteckt. Wie eng, steht hier.

+++ 06. Mai: FC Bayern stellt Sané offenbar Ultimatum +++

Der FC Bayern erhöht im Vertragspoker mit Nationalspieler Leroy Sané offenbar gehörig den Druck. Hier geht's zur Meldung.

+++ 06. Mai: Alaba-Rückkehr zum FC Bayern? So ist der Stand +++

Bei Real Madrid soll David Alaba auf dem Abstellgleis stehen. Könnte es zu einer Rückkehr des inzwischen 32-Jährigen zum FC Bayern kommen? Ein Medienbericht bringt nun Licht ins Dunkle. Hier gibt's alle Infos.

+++ 06. Mai: BVB denkt über Rückholaktion nach +++

Die schwere Verletzung von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck bringt Borussia Dortmund ins Grübeln. Gerade für die Reise zur Klub-WM in die USA möchte der BVB gerne einen Ersatz mitnehmen. Offenbar gibt es nicht nur das Gedankenspiel um Ex-Borusse Mats Hummels. Denn: Der Revierklub denkt über eine vorgezogene Rückholaktion von Verteidiger Soumaila Coulibaly nach, wie "Sky" berichtet. Mehr dazu hier.

+++ 06. Mai: Erste Entscheidung bei Silas gefallen +++

Flügelflitzer Silas ist in dieser Saison vom VfB Stuttgart an Roter Stern Belgrad ausgeliehen. Nun ist offenbar eine erste Zukunftsentscheidung um den Offensivspieler gefallen. Mehr dazu in unserer Meldung.

+++ 06. Mai: Wie geht's mit Karius beim FC Schalke weiter? +++

Loris Karius bestritt nur vier Einsätze für den FC Schalke 04, fehlt seit März mit einer Wadenverletzung. Verlängert der 31-Jährige über den Sommer hinaus beim Zweitligisten? Derzeit ist wohl noch alles offen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es hier.

+++ 06. Mai: RB Leipzig vor XXL-Deal? +++

Benjamin Sesko überzeugt bei RB Leipzig als treffsicherer Angreifer. Ob der 21-Jährige über den Sommer hinaus bei den Sachsen bleibt, ist offen.

Laut "Sky" besitzt Sesko eine "erfolgsbasierte Ausstiegsklausel", welche inzwischen den Wert von "über 80 Millionen Euro" übersteigen soll. Ein Transfer des slowenischen Nationalspielers sei aber auch "ohne das Aktivieren der Exit-Option möglich", berichtet der TV-Sender weiter.

"Sky" zufolge wäre die Zahlungsstruktur - feste Ablöse und Boni - dann frei verhandelbar. So oder so: Sesko soll auf dem Transfermarkt großes Interesse wecken.