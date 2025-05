"Schock" bei Geheim-Essen: Neue Details zum Sané-Knall

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Bleibt Leroy Sané beim FC Bayern

Ein Medienbericht hat neue Details zum Berater-Knall um Leroy Sané enthüllt, der die Planungen des FC Bayern mit dem Offensivmann massiv durcheinanderwirbeln könnte.

Eigentlich schien die erhoffte Verlängerung beim FC Bayern schon fix, doch dann sickerte am Wochenende durch, dass Leroy Sané überraschend seinen Berater gewechselt hat. Nun wird der Offensivmann von keinem Geringeren als Pini Zahavi betreut, der in München als "geldgieriger Piranha" (Zitat Uli Hoeneß) verschrien ist.

Wie sich nun herausstellt, war Sport-Vorstand Max Eberl bis vor wenigen Tagen noch ahnungslos, verhandelte bis zuletzt mit Sanés bisheriger Agentur 11WINS und war sich mit dieser über eine Ausdehnung des Vertrages auch schon fast einig. Nur die Unterschrift soll noch gefehlt haben.

Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also nach dem 3:3 des FC Bayern bei RB Leipzig, das die Meisterschaft der Münchner quasi besiegelte, erfuhr Eberl vom Sané-Knall, wie die "Sport Bild" berichtet.

Demnach habe der deutsche Nationalspieler die Bayern-Verantwortlichen um Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bei einem geheimen Meister-Essen, das im Restaurant "Haus am Tal" stattgefunden haben soll, informiert, dass er 11WINS verlässt und sich Zahavi anschließt. Diese Entscheidung sei für das Führungs-Duo "ein Schock" gewesen, schreibt das Sportmagazin.

Wie geht es beim FC Bayern und Leroy Sané weiter?

Derzeit ist offen, warum sich Sané für den brisanten Schritt entschieden hat. Angenommen wird, dass der Offensivmann mit dem Vertragsangebot des FC Bayern am Ende wohl doch nicht zufrieden war. Dieses soll zehn Millionen Euro Grundgehalt plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen beinhaltet haben für eine Verlängerung über den aktuellen Sommer hinaus um mutmaßlich drei Jahre.

Eine so genannte "Signing Fee", also eine Prämie für die Unterzeichnung, soll es laut "Sky" nicht gegeben haben. Gut möglich, dass Sané dies aufstieß.

Ob der Wechsel zu Zahavi noch eine Veränderung bringt, ist aber fraglich. Denn dem Vernehmen nach wollen die Bayern-Bosse ihre Offerte nicht mehr anpassen und stattdessen hart bleiben.

Klar ist laut "Sport Bild" nur: Die Zahavi-Seite will zeitnah mit den Münchnern sprechen, um eine Lösung zu finden. Dass Sané beim deutschen Rekordmeister bleibt, ist allerdings wohl kein Selbstläufer mehr.

Schon vor der angedachten Verlängerung gab es Gerüchte um ein Interesse des FC Arsenal, auch der FC Barcelona soll Thema sein, zumal Zahavi gute Verbindungen zu Barca unterhält.

Nach "Sport Bild"-Informationen kann sich Sané auch gut einen Wechsel zum FC Chelsea vorstellen.