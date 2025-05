St.-Pauli-Keeper besser als Neuer, Kobel und Co?

IMAGO/Roberto Seidel

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin lobt seinen Torwart Nikola Vasilj (l.)

Nikola Vasilj ist eines der Gesichter der bisher erfolgreichen Aufstiegssaison des FC St. Pauli. Der Kiezklub ist zwei Spieltage vor Schluss so gut wie gerettet und ihr Torhüter hat großen Anteil daran. Coach Alexander Blessin würde seinen Torhüter deswegen sogar in die Elf des Jahres wählen.

Neun Mal spielte der FC St. Pauli in der laufenden Bundesliga-Saison schon zu null und konnte dabei stets auf den Rückhalt des kroatischen Keepers Nikola Vasilj setzen. Auch wenn er zuletzt gegen Stuttgart nach einer viel diskutierten Entscheidung von Schiedsrichter Florian Exner vom Platz flog, ist Vasilj eines der zentralen Gesichter des St.-Pauli-Erfolgs.

Sein Trainer Alexander Blessin hatte im "Sport Bild"-Interview ein Sonderlob für seinen Schlussmann übrig: "Grundsätzlich propagiere ich immer, dass es wichtig ist, geschlossen als Mannschaft aufzutreten, aber bei ihm mache ich eine Ausnahme."

"Er hat in dieser Saison außerordentlich gut performt und uns oft die Null gerettet", so Blessin über den seit 2021 in Hamburg spielenden Torwart. "Er hätte es in die Bundesliga-Elf des Jahres verdient."

Und da in dieser Elf bekanntlich nur Platz für einen Torhüter ist, würde Vasilj damit den Vorrang vor namhaften Kollegen wie Manuel Neuer, Gregor Kobel oder Lukas Hradecky erhalten.

FC St. Pauli: Welches Spiel Blessin besonders stolz macht

Das Lob kommt nicht ungefähr: Bis zu seinem Platzverweis gegen Stuttgart hielt er lange das 0:0 und kratzte dabei sogar einen Elfmeter von der Linie, ehe er wegen Meckerns kurz vor Schluss und viel diskutiert mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Auch in der Hinrunde glänzte der Kroate immer wieder: Zwischen dem 4. und dem 10. Spieltag blieb der Bundesliga-Aufsteiger in sechs Spielen viermal ohne Gegentor, unter anderem gegen Leipzig und Freiburg.

Am 12. Spieltag gelang dann der erste Heimsieg der Saison, beim 3:1 gegen Abstiegskonkurrent Holstein Kiel. Ein Spiel, das Blessin immer noch mit Stolz erfüllt: "Der Druck war sehr groß. Dass meine Mannschaft die Partie dann so souverän für sich entschied, zeigt, welchen Charakter sie hat."

Charakter, der St. Pauli zwei Spieltage vor Schluss mit einem soliden Punktepolster auf die Abstiegsplätze dastehen lässt. Realistisch gesehen reicht den Kiez-Kickern ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Auch wenn sie dabei am Sonntag in Frankfurt auf ihren wohl größten Rückhalt verzichten müssen: den gesperrten Nikola Vasilj.