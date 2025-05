Schalke-Fans planen besondere Aktion fürs Fortuna-Duell

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Schalkes Anhänger wollen auch in Düsseldorf zahlreich vertreten sein

Die Nerven lagen beim FC Schalke 04 in den letzten Tagen wieder einmal blank. In der Tabelle auf Platz 13 abgestürzt, ist der Klassenerhalt auch nach 32 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga noch immer nicht gesichert. Hinzu kommt der erneute Trainer-Rausschmiss nach dem jüngsten 0:2 gegen den SC Paderborn. Für das letzte Auswärtsspiel der Saison hat sich die organisierte Fan-Szene nun eine spezielle Aktion überlegt, um Geschlossenheit zu demonstrieren.

Am Samstagnachmittag (ab 13:00 Uhr) tritt der FC Schalke 04 zu seinem letzten Auswärtsspiel in 2024/2025 an, es geht zu Fortuna Düsseldorf. Während F95 rechnerisch sogar noch direkt aufsteigen kann, geht es für die Königsblauen nur noch darum, einen fehlenden Zähler für den Klassenerhalt einzufahren.

Trotz dieser sportlich bitteren Ausgangslage hat die organisierte Fanszene des FC Schalke nun erneut zu einer besonderen Aktion aufgerufen. Unter dem Motto "Alle im Trikot nach Düsseldorf" appellieren die Ultras Gelsenkirchen an alle geschätzt 5000 bis 6000 Gästefans, für das Auswärtsspiel in der Landeshauptstadt klar Farbe zu bekennen.

Fan-Gruppierung rechnet mit S04-Leistungen ab

"Zum letzten Auswärtsspiel möchten wir noch einmal gemeinsam ein optisches Zeichen setzen und als Einheit auftreten. Daher rufen wir an diesem Tag zur einheitlichen 'Trikottour' auf. Kramt eure Schätze aus dem Schrank und lasst weite Teile des Stadions in blau und weiß erstrahlen", wollen die S04-Ultras nach der beeindruckenden Choreographie vor dem Heimspiel gegen Paderborn ein nächstes optisches Zeichen setzen.

Mit den zuletzt gezeigten sportlichen Leistungen der S04-Profis rechnete die mächtige Fan-Gruppierung derweil in klaren Worten ab.

"Die letzten Wochen und Monate gestalteten sich einmal mehr als kräftezehrend und phasenweise nervenaufreibend. Unser Verein präsentierte sich nicht nur sportlich über weite Strecken unwürdig und so gab es einmal mehr nur eine wirkliche Konstante, uns Fans", hieß es in einer Mitteilung auf der eigenen Homepage.