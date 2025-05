Bericht: Bayern stellte Wirtz-Seite konkreten Plan vor

IMAGO/Maximilian Gärtner / SPP

Florian Wirtz wird intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Wie konkret sind die Gespräche zwischen Florian Wirtz und dem FC Bayern schon? Auf diese Frage gibt es nun genauere Antworten.

Dieser Tage überschlagen sich die Meldungen zu einem möglichen Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Nachdem "Sky" zuletzt von "super vielen Geheimtreffen" zwischen FCB und Wirtz-Seite berichtete, bringt die "Sport Bild" nun weitere Details dazu ans Licht.

Demnach hat vor allem Bayerns Klub-Ikone Uli Hoeneß den möglichen Transfer mit gleich zwei Meetings mit Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz angeschoben, die zu Jahresbeginn stattfanden. Zuletzt war dann auch Sport-Vorstand Max Eberl intensiver involviert. Dieser soll nun aktiv in die Verhandlungen eingegriffen haben, heißt es weiter.

Bedeutet: Es gab laut dem Sportmagazin nun auch ein Treffen zwischen Wirtz senior und Eberl. Dieses soll im März stattgefunden haben. Dabei ging es vor allem darum, wie der FC Bayern mit Wirtz junior plane, sollte dieser sich tatsächlich für einen Wechsel zum Rekordmeister entscheiden.

Denn mit Jamal Musiala steht beim FCB bereits ein ähnlicher Spielertyp unter Vertrag, der ebenfalls nicht aus dem Team wegzudenken ist. Umso mehr sind die Verantwortlichen bemüht, zusammen mit Trainer Vincent Kompany eine Lösung zu finden, wie Wirtz und Musiala parallel auf dem Feld stehen könnten.

FC Bayern schildert Vater/Berater Pläne mit Florian Wirtz

Beim Treffen mit Eberl soll Wirtz' Vater daher erklärt worden sein, dass man für seinen Sohn ein neues System mit zwei Zehnern entwickeln würde. Seit 2009, eingeführt von Louis von Gaal, spielt der FC Bayern mit zwei Flügelspielern. Mit der Ankunft von Wirtz würde sich das wohl erstmals seit 16 Jahren ändern. Das wurde der Wirtz-Seite mitgeteilt.

Klar ist: Der Transfer von Wirtz hat für Eberl und Co. höchste Priorität in diesem Sommer. Die gute Nachricht: Wie RTL/ntv und sport.de zuletzt aus Vereinskreisen erfuhren, will Wirtz allein zu den Münchnern wechseln - ungeachtet weiterer namhafter Interessenten wie Real Madrid oder Manchester City. Das soll Wirtz zuletzt seinem Trainer Xabi Alonso erklärt haben.

Auch "Bild" berichtet entsprechend. Demnach ist der Entschluss für einen Wechsel zum FCB fix, nur der Zeitpunkt ist noch offen.