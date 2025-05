Werder-Boss reagiert auf neue Ducksch-Berichte

IMAGO/Oliver Baumgart

Verlässt Marvin Ducksch Werder Bremen im Sommer?

Erst kürzlich griff eine Klausel im Vertrag von Marvin Ducksch, durch die eine Verlängerung bei Werder Bremen automatisch in Kraft trat. Doch über den Sommer hinaus bleibt der SVW-Topscorer offenbar nicht. Sportchef Clemens Fritz reagierte wenig später auf die neueste Meldung.

Beim SV Werder Bremen bahnt sich womöglich doch ein Abschied von Marvin Ducksch an.

"Wenn etwas Passendes kommt, werden wir uns zusammensetzen und sind gesprächsbereit. Darüber sind sich beide Parteien einig", sagte SWV-Chef Clemens Fritz gegenüber der "DeichStube". Zu "Bild" gab er zu Protokoll: "Es gilt wie bereits im letzten Sommer: Wenn ein Angebot kommt, setzen wir uns zusammen und besprechen es."

Zuvor hatte der "kicker" berichtet, dass man intern inzwischen eine Entscheidung über die Zukunft des Angreifers getroffen habe. Demnach plant man am Osterdeich für die kommende Saison nicht mehr mit dem 31-Jährigen. Signale über die allgemeine Gesprächsbereitschaft habe der Klub bereits gesendet, heißt es.

Über die Situation von Ducksch war in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder spekuliert worden. Auch vor der Saison galt er als möglicher Wechselkandidat.

Wie viel bekommt Werder Bremen für Ducksch?

Erst im April wurde allerdings eine Vertragsklausel wirksam, durch die sein auslaufendes Arbeitspapier bis Sommer 2026 verlängert wurde. Da Ducksch die Grün-Weißen nun nicht ablösefrei verlässt, erhofft sich der Bundesligist eine saftige Millionensumme. Ab welcher Summe einem Transfer zugestimmt wird, geht es aus dem "kicker"-Bericht nicht hervor.

Allerdings: Die einstige Ablöse von vier Millionen Euro, die Werder im Jahr 2021 an Hannover 96 zahlte, dürfte der Klub nach Einschätzung des Fachblatts nicht mehr bekommen. "Bild" hatte derweil zuletzt berichtet, dass in Duckschs Werder-Vertrag ein weiterer Passus eingebaut wurde. Der Stürmer soll demzufolge eine Ausstiegsklausel besitzen, die bei sieben Millionen Euro liege. Marktgerecht, so der "kicker", seien drei Millionen Euro.

Marvin Ducksch hat sich im Trikot von Werder Bremen zu einem treffsicheren Bundesliga-Stürmer entwickelt, zweimal durfte der Routinier sogar für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. In der laufenden Spielzeit steht er bei sieben Toren und acht Vorlagen in 30 Partien, womit er Bremens bester Scorer ist.

Wohin es den Torjäger ziehen könnte, ist derweil noch offen. "Bild"-Informationen zufolge hat der griechische Klub Panathinaikos Athen Interesse bekundet, auch der türkische Traditionsklub Besiktas soll sich erkundigt haben.