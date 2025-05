Hamann adelt Ex-Star des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann lobte Yann Sommer

Mit Inter Mailand ist Yann Sommer nach einem Spektakel gegen den FC Barcelona ins Finale der Champions League eingezogen. Dietmar Hamann lobte den Ex-Schlussmann des FC Bayern in höchsten Tönen.

Als Yann Sommer noch beim FC Bayern spielte, galt Dietmar Hamann als einer der größten Kritiker des Schweizers.

Nach der 0:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 2023 gegen Manchester City hatte der TV-Experte bei "Sky" gepoltert: "Für mich war der Torwart heute heillos überfordert. Was er für Bälle gehalten hat – mir braucht ihr das nicht zu zeigen, das ist mir wurscht, dafür wird er bezahlt. Der Torwart hat heute maßgeblich, und nicht nur heute, in den letzten Wochen, maßgeblich die Mannschaft verunsichert."

Nach dem jüngsten Finaleinzug mit Inter schlug Hamann versöhnliche Töne an.

"Er ist jetzt im Champions-League-Finale. Das ist für mich die Antwort eines Champions, der kritisiert wird, der sagt: 'Okay, ich schaue, dass ich die Leute eines Besseren belehre'", sagte Hamann bei "Sky Austria".

Sommer habe in diesem Jahr "herausragend gehalten". Sowohl im Viertelfinale gegen den FC Bayern als auch im Halbfinale gegen den FC Barcelona habe der 36-Jährige "super" Leistungen gezeigt.

"Und wenn es dumm geht, dann wird er jetzt Meister bei Inter und wird Champions-League-Sieger – und die Bayern schauen in die Röhre", merkte Hamann weiter an.

Sommer war im Januar 2023 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt. Nur ein halbes Jahr später trennten sich die Wege wieder. Bei Inter ist der Routinier seitdem zwischen den Pfosten gesetzt.

Beim dramatischen 4:3-Sieg der Italiener im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona wurde Sommer am Dienstag als Man of the Matsch ausgezeichnet. "Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte der Schlussmann anschließend bei "Amazon Prime": "Direkt nach dem Schlusspfiff sind mir Tränen gekommen."

Mit seinen 36 Jahren sei er nicht mehr der Jüngste. Nun steht er im Endspiel der Königsklasse - an alter Wirkungsstätte in München.