Medien: Kutschke-Zukunft bei Dynamo längst geklärt

IMAGO/Fabian Kleer

Stefan Kutschke (M.) bleibt Dynamo Dresden erhalten

Stefan Kutschke ist eine der großen Identifikationsfiguren beim Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden, hat es auch im gehobenen Fußballeralter von 36 Jahren noch auf zahlreiche Saison-Einsätze gebracht. Noch vor der lang ersehnten Rückkehr in die 2. Bundesliga soll die Zukunft des SG-Kapitäns nun bereits geklärt sein.

Nach Informationen der "Sächsischen Zeitung" und "Bild" hat sich das Arbeitspapier des Ur-Dresdners automatisch verlängert, weil er es in den zurückliegenden Monaten auf eine vertraglich vorgegebene Mindestanzahl von Liga-Spielen gebracht hatte.

Zwar stand Stefan Kutschke in der 3. Liga nur in sieben Partien in der Dynamo-Startelf und musste sich mit der Rolle des Backups hinter Top-Torjäger Christoph Daferner begnügen. Hinzu kommen aber 25 weitere Einsätze als Einwechselspieler, sodass er es insgesamt auf 32 Saisonspiele und sieben Tore bringt. In der internen Torjägerliste ist der Routinier damit immer noch der zweitbeste SG-Angreifer.

Kutschke will sich unbedingt sein womöglich letztes großes Ziel als Profi-Kicker erfüllen, mit seinem Herzensverein noch einmal in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Dort bestritt er zwischen 2016 und 2022 insgesamt 123 Einsätze, die meisten davon allerdings im Trikot des FC Ingolstadt.

Kutschke spielte auch schon 27 Mal in der Bundesliga

Seit drei Jahren kickt der 1,94-m-Hüne nun wieder bei den Sachsen, will seinen Traum vom Aufstieg nun endlich wahr werden lassen.

Dynamo Dresden fehlt zwei Spieltage vor Saisonende aufgrund der klar besseren Tordifferenz im Vergleich zum 1. FC Saarbrücken noch ein Zähler, um die Rückkehr in die Zweitklassigkeit praktisch fix zu machen. Am kommenden Samstag soll es beim Auswärtsspiel in Mannheim endlich so weit sein.

Kutschke, der für den VfL Wolfsburg und den SC Paderborn auch schon 27 Erstliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat, wird dann in seine womöglich letzte Spielzeit als Profi-Fußballer starten.