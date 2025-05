Hertha BSC lockt Reese mit Rentenvertrag

IMAGO/Michael Taeger

Bleibt Fabian Reese bei Hertha BSC?

Fabian Reese ist einer der begehrtesten Spieler vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Die Berliner wollen den Shootingstar nun offenbar mit einem Rentenvertrag an den Verein binden.

Wie der "kicker" berichtet, lockt Hertha BSC Fabian Reese mit einem neuen Vertrag. Dem Angreifer winken demnach nicht nur eine Gehaltserhöhung und eine "deutlich ausgedehnte" Laufzeit.

Auch eine Vereinbarung für einen Job nach dem Karriereende soll Reese einen Verbleib in Berlin schmackhaft machen, so das Fachmagazin, das schreibt, dass sich Hertha für den 27-Jährigen "bis zur Decke streckt".

Reese hatte seinen Vertrag bei Hertha BSC erst im Februar bis 2028 verlängert. Im Zuge dessen ist aber wohl eine Ausstiegsklausel verankert worden, die es dem Ex-Schalker ermöglicht, den Hauptstadtklub im Sommer für eine Ablöse von etwas mehr als zehn Millionen Euro verlassen zu können.

An Interessenten für Reese mangelt es nicht. Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen die Fühler bereits ausgestreckt haben.

Sportdirektor Benjamin Weber zeigte sich mit Blick auf einen Reese-Verbleib aber zuletzt optimistisch. "Wir haben gute Argumente", sagte er vor Kurzem.

Trainer Stefan Leitl als Ass im Ärmel von Hertha BSC?

Fabian Reese selbst will weiterhin unbedingt in der Bundesliga spielen - am liebsten jedoch mit der Hertha, die allerdings frühestens 2026/27 deutschen Oberhaus auflaufen kann. Ausschlaggebend, ob der Linksaußen den Hauptstadtklub bereits im Sommer verlässt, könnte laut "Sport Bild" insbesondere die Trainer-Personalie werden.

Stefan Leitl, der Reese schon aus gemeinsamen Zeiten in Fürth kennt, ist der "Lieblingstrainer" des umworbenen Hertha-Stars. Dass die Berliner den ehemaligen 96-Trainer nach der Fiel-Entlassung angestellt haben, verbessere die Chance auf einen Reese-Verbleib deutlich, hieß es in der "Sport Bild".