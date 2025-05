Positives Update von Jamal Musiala

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jamal Musiala ist auf den Fußballplatz zurückgekehrt

Gut einen Monat nach seiner Muskelverletzung arbeitet Jamal Musiala weiter an seinem Comeback. Ziel ist, die Klub-WM im Sommer mit dem FC Bayern zu bestreiten. Am Mittwoch war er erstmals wieder auf dem Platz - wenn auch vorerst nur bei einer Laufeinheit.

Es läuft die 53. Minute beim Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern, da bleibt Top-Star Jamal Musiala auf dem Platz sitzen. Zwei Betreuer müssen den Nationalspieler stützen, als dieser vom Feld begleitet wird. Der Check beim Arzt ergibt: Musiala hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.

Für die Bayern eine Hiobsbotschaft, war zu diesem Zeitpunkt weder der Bundesliga-Titel schon sicher, noch der Traum vom "Finale dahoam" in der Champions League ausgeträumt. Und für Musiala drohte sogar, die Klub-WM im Sommer auszufallen.

Jamal Musiala: Comeback beim FC Bayern oder schon in der Nationalmannschaft?

Inzwischen gibt es aber erste gute Nachrichten vom Offensiv-Akteur: Am Dienstag ließ sich Musiala auf dem Trainingsplatz in München blicken, am Mittwoch absolvierte er eine erste Laufeinheit.

Der 22-Jährige hält weiter an seinem "großen Ziel" fest: die Teilnahme an der Klub-WM im Sommer. Und wenn es sehr gut läuft, dann könnte Musiala mit seinen fußballerischen Fähigkeiten auch die deutsche Nationalmannschaft beglücken.

Diese bestreitet zehn Tage vor dem Auftakt der Klub-WM in den USA Mitte Juni das Final Four der Nations League. Dort geht es im Halbfinale gegen Portugal und im Anschluss gegen Spanien oder Frankreich - je nachdem, ob es zum Finale oder nur zum Spiel um Platz 3 reicht.

Für Julian Nagelsmann wäre Musiala beim Versuch, den Nations-League-Titel nach Deutschland zu holen, eine gern gesehene Unterstützung. Beim FC Bayern würde man sich andererseits sicherlich nicht beschweren, wenn Musiala in der Nationalmannschaft noch geschont werden und sich damit voll auf die Klub-WM konzentrieren könnte.