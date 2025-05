Womit Musiala den FC Bayern beeindruckte

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jamal Musiala feierte beim FC Bayern den Durchbruch

Jamal Musiala ist eines der Gesichter des FC Bayern. Der deutsche Nationalspieler wechselte einst als Teenager vom FC Chelsea nach München. In den vorherigen Gesprächen wusste der Mittelfeldmann zu beeindrucken.

Im Sommer 2019 zog es Jamal Musiala aus der Nachwuchsakademie des FC Chelsea zum FC Bayern. Der gebürtige Stuttgarter war damals erst 16 Jahre alt und nur echten Fußball-Experten bekannt. Marco Neppe, der damals als Leiter der Scouting-Abteilung an der Säbener Straße arbeitete, war einer davon.

Der ehemalige Funktionär des FC Bayern erinnerte sich im Gespräch mit "Sky Sports" an die Verpflichtung von Musiala zurück.

"Mit Jamal war es ein Gespräch, das anders war als alle anderen zuvor, vor allem angesichts seines Alters", verriet Neppe: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein solches Gespräch geführt habe. Man erwartet andere Antworten, wenn man beispielsweise einen 18-Jährigen trifft als einen 30-Jährigen."

Neppe konkretisierte: "Er hat mich damit überrascht, wie klar er seine Ziele und Ambitionen formuliert hat. Er war sich sicher, was der nächste Schritt ist, was er verbessern muss, bei welcher Weltmeisterschaft er spielen will, und ich dachte: Wow, diese Persönlichkeit hatte ich nicht erwartet. Bei ihm war alles so klar."

Musialas Schritt zum FC Bayern zahlt sich aus

Musiala sei schlicht "so gut vorbereitet" gewesen, lobte der ehemalige Bayern-Scout. "Im Flugzeug zurück nach München dachte ich: Wow, das wirst du nicht vergessen", führte Neppe weiter aus.

Der Wechsel von Musiala zum FC Bayern sollte sich letztlich voll auszahlen. Der inzwischen 22-Jährige ist beim deutschen Rekordmeister nicht mehr wegzudenken und eines der Gesichter des Vereins.

Der FC Bayern kann auch in den kommenden Jahren auf Musialas Dienste setzen, der Youngster unterzeichnete im Februar einen neuen Vertrag bis 2030 an der Säbener Straße. Neppe und die Münchner trennten sich hingegen 2024.