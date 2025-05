PSG beginnt ohne Dembélé

IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

Ousmane Dembélé sitzt zunächst auf der PSG-Bank

Ohne Schlüsselspieler Ousmane Dembélé (27) startet Paris Saint-Germain in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal.

"Er ist bereit, aber er spielt nicht von Beginn an", sagte Trainer Luis Enrique dem TV-Sender "Canal+" gut 75 Minuten vor dem Anstoß.

Dembélé war im Hinspiel in der 70. Minute mit einer Muskeldehnung ausgewechselt worden, nachdem er das einzige Tor der Begegnung erzielt hatte. Der ehemalige Dortmunder war am Montag aber wieder in das Training eingestiegen.

Dembélé kommt in der Königsklasse in dieser Saison nach 13 Einsätzen auf acht Treffer und drei Assists.