Mega-Umbruch im Sommer? S04-Boss reagiert

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Matthias Tillmann ist Vorstandschef des FC Schalke 04

Noch immer ist nicht sicher, dass der FC Schalke 04 auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga antreten darf. Nach einer abermals katastrophalen Saison mit Abschiedssorgen steht den Knappen möglicherweise der nächste Mega-Umbruch bevor. Vorstandschef Matthias Tillmann gibt einen Einblick in die Transfer-Planungen.

"Natürlich verfügen wir über einen großen Kader, in dem der eine oder andere jüngere Perspektivspieler noch nicht so weit ist wie ursprünglich gehofft. Da muss man vielleicht den Weg noch mal über eine Leihe gehen", betonte der 41-Jährige im Gespräch mit dem "kicker", schob aber hinterher, dass ein "XXL-Umbruch" nicht notwendig ist.

"Im Großen und Ganzen" glaubt Tillmann, "dass in der Mannschaft deutlich mehr Potenzial steckt, als sie bislang zeigt." Mit gerade einmal 38 Punkten nach 32 Spieltagen steht der FC Schalke 04 in der Tabelle des deutschen Unterhauses nur auf Platz 13. Der Abstand zum Relegationsplatz 16 beträgt sechs Punkte.

FC Schalke 04: Tillmann gibt "Aufgabe für den Sommer" vor

"Ich habe bereits auf der Mitgliederversammlung im November vergangenen Jahres gesagt, dass wir im Sommer 2024 Fehler gemacht haben", gesteht Tillmann, der aber lieber den Blick in die Zukunft: "Es mit den richtigen Transfers und dem passenden Trainer auf den Platz zu bekommen, ist unsere Aufgabe für den Sommer."

Laut "Bild" soll der Nachfolger möglichst bis Ende Mai gefunden sein. Der neue Sportvorstand, Frank Baumann, der seinen Dienst offiziell erst am 1. Juni antritt, aber schon jetzt voll in die Planungen integriert ist, führe mit fünf verbleibenden Kandidaten Gespräche. Gesucht sei ein Fußballlehrer mit klarer, offensiver Handschrift, heißt es.

"Sky" zufolge soll der neue starke Mann intensiv dabei mithelfen, die alte Mannschaft auszumisten und die neue zusammenstellen. In den letzten Jahren war es zumeist so, dass die Coaches einen bestehenden Kader übernahmen und dann erst nach und nach an ihre Bedürfnisse anpassen konnten. Das soll in diesem Sommer anders sein.