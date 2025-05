Kompany benennt Schlüsselmomente beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vincent Kompany ist mit dem FC Bayern deutscher Meister geworden

Vincent Kompany konnte in seiner ersten Saison als Cheftrainer des FC Bayern gleich die Meisterschaft gewinnen. In einem Interview benannte der Belgier nun die Schlüsselmomente auf dem Weg dahin.

Laut Vincent Kompany waren es vor allem die Rückschläge, die den FC Bayern in der laufenden Saison weitergebracht hätten.

Der 39-Jährige nannte im Gespräch mit Klubmedien die Niederlage in der Champions-League-Ligaphase gegen den FC Barcelona (1:4) als einen solchen Schlüsselmoment. Die Münchner starteten nach der krachenden Auswärtspleite im vergangenen Oktober anschließend eine Siegesserie von sieben Spielen in Folge.

"Auch in Bochum, wo wir im Vorjahr verloren hatten, dann direkt mit 5:0 zu gewinnen", sei wichtig gewesen, erinnerte sich Kompany in diesem Zusammenhang zurück.

Nach dem Rückschlag bei Feyenoord (0:3) im Januar im anschließenden Spiel beim SC Freiburg (2:1) zu bestehen, und nach dem Königsklassen-K.o gegen Inter Mailand gegen den 1. FC Heidenheim (4:0) und 1. FSV Mainz 05 (3:0) zu siegen, seien für ihn weitere Schlüsselmomente in dieser Saison gewesen, so der Cheftrainer des FC Bayern.

Meisterschaft als Anfang beim FC Bayern?

Nach der titellosen Saison 2023/24 unter Vorgänger Thomas Tuchel konnten die Münchner mit Kompany in dieser Spielzeit wieder die deutsche Meisterschaft holen.

"Du hast natürlich die ganze Saison für diesen Moment gearbeitet. Ich muss auch sagen, ich habe schon viel gewonnen in meiner Karriere, aber bei mir bleibt immer das Motto: Man muss immer feiern und das Gefühl haben, wie wenn es der erste Titel wäre", blickte der Belgier auf den Gewinn der Schale.

"Ich glaube, am Ende dürfen wir jetzt ein bisschen genießen, was wir erreicht haben in der Bundesliga in dieser Saison. Ich glaube, wir waren auch die ganze Saison über sehr dominant - und trotzdem, vielleicht ist es nicht nur jetzt der Bundesliga-Titel, sondern vielleicht auch ein Anfang mit diesem Titel - und das motiviert uns schon auch für die Zukunft", meinte Kompany.

Der FC Bayern war in den beiden Pokal-Wettbewerben in dieser Saison hingegen vorzeitig ausgeschieden. So verloren die Münchner im DFB-Pokal im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (0:1). In der Champions League war im Viertelfinale gegen Inter Mailand (1:2, 2:2) Schluss.