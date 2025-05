FC Bayern kann Angebot für Abwehrmann Boey erwarten

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Verlässt Sacha Boey (M.) den FC Bayern im Sommer?

Der FC Bayern kann in den kommenden Wochen laut einem Medienbericht ein Angebot für einen seiner Abwehrspieler erwarten. Dabei soll es sich aber nicht um eine Festverpflichtung, sondern eine Leihe handeln.

Der türkische Spitzenklub Galatasaray denkt über eine Rückholaktion seines Ex-Spielers Sacha Boey nach. Das berichtet "Sabah Spor". Demnach seien die Istanbuler "auf der Lauer" nach dem 24-Jährigen.

Erwartet werde laut dem Bericht, dass Galatasaray demnächst bei den Verantwortlichen des FC Bayern anklopfen und ein Angebot zur Leihe unterbreiten wird. Angedacht werde eine Ausleihe für eine Saison. Denn für die angepeilte Champions-League-Qualifikation benötigt Galatasaray wohl einen breiteren Kader.

Boey war im Januar 2024 aus Istanbul nach München gewechselt. Die damalige Ablösesumme wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Das viele Geld konnte der Rechtsverteidiger bislang aber nicht rechtfertigen.

Nur achtmal Startelf beim FC Bayern

Gleich zu Beginn seiner Zeit an der Isar hatte der ehemalige französische U21-Nationalspieler seinem neuen Klub zunächst aufgrund von Muskelverletzungen gefehlt. Allein in der Rückrunde der Saison 2023/24 verpasste er 14 Pflichtspiele. Auch die Saison unter Cheftrainer Vincent Kompany stand unter keinem guten Stern für Boey, der sich Mitte September einen Meniskusriss zuzog und zwei Monate fehlte. Eine Sprunggelenksverletzung im Winter erhöhte seine Ausfallzeit noch einmal.

Auch deshalb konnte sich der Rechtsverteidiger beim FC Bayern keinen Stammplatz erarbeiten. 18 Pflichtspiele stehen seit seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel von rund anderthalb Jahren erst zu Buche - nur achtmal stand er in München in einer Startelf. Immerhin: In den vergangenen drei Bundesliga-Partien kam Sacha Boey jeweils für mindestens eine Halbzeit zum Zug.

Sein Vertrag beim frisch gebackenen Meister ist noch bis Sommer 2028 datiert.