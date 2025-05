VfB Stuttgart droht trauriger Negativ-Rekord

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Der VfB hat seit Monaten jegliche Heimstärke verloren

Nach der Vizemeisterschaft 2024 folgte in dieser Saison die große Ernüchterung für den VfB Stuttgart. Nach 32 Bundesliga-Spieltagen rangieren die Schwaben nur in der unteren Tabellenhälfte, die Top Fünf der Liga sind bereits außer Reichweite. Einer der Hauptgründe für den Absturz des VfB ist die eklatante Heimschwäche in der Rückrunde.

Diese Zahl liest sich schier unglaublich für eine Mannschaft, die im Januar noch Champions League gespielt hat. Der VfB Stuttgart hat in der Bundesliga seine letzten sechs Heimspiele allesamt verloren.

Seit dem 4:0-Sieg zu Hause im Südwest-Duell gegen den SC Freiburg, als die Schwaben noch auf Kurs in Richtung erneute Champions-League-Qualifikation lagen, setzte es in der MHPArena eine bittere Pleite nach der nächsten.

Diese sechs Spiele hat die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß seit dem im eigenen Wohnzimmer verloren:

1. Februar 2025 - 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach

- 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach 15. Februar 2025 - 1:3 gegen den VfL Wolfsburg

- 1:3 gegen den VfL Wolfsburg 28. Februar 2025 - 1:3 gegen den FC Bayern

- 1:3 gegen den FC Bayern 16. März 2025 - 3:4 gegen Bayer Leverkusen

- 3:4 gegen Bayer Leverkusen 13. April 2025 - 1:2 gegen Werder Bremen

- 1:2 gegen Werder Bremen 25. April 2025 - 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim

Eine desolate Bilanz vor den eigenen Zuschauern, die am kommenden Sonntag gegen den FC Augsburg noch einmal verschlechtert werden könnte.

Mit seiner Pleitenserie von sechs Heimniederlagen nacheinander wandelt der VfB Stuttgart mittlerweile auf den Spuren historisch schlechter Bundesliga-Teams.

Negativ-Rekordhalter, was die meisten Heimpleiten in Folge angeht, sind Hansa Rostock sowie die schlechteste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten, Tasmania Berlin. Hansa und Tasmania verloren in den Spielzeiten 2004/2005 beziehungsweise 1965/1966 sogar acht Heimspiele hintereinander.

Sieben Heimpleiten am Stück setzte es außerdem für drei weitere Teams, zuletzt den SV Darmstadt 98 in der Vorsaison.

Vor dem letzten Auftritt in der MHPArena in dieser Saison will der Tabellenzehnte gegen Augsburg nun alles tun, um die traurige Jagd auf Tasmania Berlin nicht noch weiter fortzusetzen.