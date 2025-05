Riesenwirbel um Hansa-Neuzugang vor Aufstiegsendspiel

IMAGO

Maximilian Krauß (r.) wechselt wohl zu Hansa Rostock

Am Samstag kommt es im Ostseestadion (14:00 Uhr) zum Ost-Kracher zwischen Hansa Rostock und Energie Cottbus. Beim Duell zwischen dem Tabellenvierten und -fünften geht es darum, den Anschluss an den Relegationsrang nicht zu verlieren. Der Klub aus der Lausitz wird ohne einen Leistungsträger antreten, der im Sommer wohl zur Kogge wechselt.

Mit acht Treffern und drei Vorlagen in 33 Drittliga-Partien hat Maximilian Krauß einen großen Anteil daran, dass Energie Cottbus auch zwei Spieltage vor dem Saisonende noch auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga schielen kann. Beim so wichtigen Ost-Duell (live ab 14 Uhr im sport.de-Ticker) gegen Hansa Rostock am Samstagnachmittag wird der 28-Jährige aber fehlen.

Der "Lausitzer Rundschau" zufolge wurde der Offensivspieler am Mittwoch vom Klub darüber informiert, dass er vorerst nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen darf. Grund dafür sei, dass Krauß, dessen Vertrag in Brandenburg ausläuft, bereits in der vergangenen Woche einem anderen Klub seine Zusage für die neue Spielzeit gegeben hat.

Hansa Rostock: Zweiter Neuzugang wohl fix

Den Informationen der Lokalzeitung zufolge wird es den Flügelflitzer ausgerechnet zum kommenden Gegner ziehen. Dass Krauß mit Energie Cottbus im Kampf um den Relegationsplatz nun gegen seinen neuen Arbeitgeber antritt und sich somit möglicherweise selbst die Chance auf Spielzeit in der 2. Liga verbaut, sei für den Klub aus der Lausitz nicht vorstellbar, heißt es.

Krauß war im Winter 2024 von Regionalligist Carl Zeiss Jena nach Cottbus gewechselt, wo er einen Vertrag bis Ende Juni 2026 unterschrieb. Bislang absolvierte der gebürtige Münchberger 57 Pflichtspiele für den einstigen Bundesligisten. Ihm gelangen insgesamt 22 Torbeteiligungen (17 Tore, fünf Vorlagen).

Sollte Krauß wie erwartet bei Hansa Rostock anheuern, wäre der Angreifer bereits der zweite Neuzugang der Kogge. Mit Florian Carstens präsentierte der Traditionsklub Ende April bereits eine erste Verstärkung. Laut "Bild" hat der FCH auch Interesse an Mittelstürmer Patrick Hobsch vom TSV 1860 München.