Ex-Bayern-Star: Platz 5 für den BVB "ein Armutszeugnis"

2011/2012 spielte Nils Petersen (r.) für den FC Bayern, wurde anschließend in Freiburg zur Vereinslegende

Nach der 0:2-Niederlage am 26. Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig schien die Saison für Borussia Dortmund bereits gelaufen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war der BVB auf Platz elf abgestürzt und hechelte den Europapokal-Rängen nur so hinterher. Nun könnte es tatsächlich noch für die Champions League reichen.

Sagenhafte zehn Punkte fehlten Borussia Dortmund Mitte März noch auf die Champions-League-Plätze drei und vier. Ein riesiger Rückstand, den die Schwarz-Gelben dank einer furiosen Aufholjagd sowie des Einbrechens der Konkurrenten um Mainz 05, RB Leipzig und Co. wieder wettmachen konnten.

Zwei Spieltage vor Saisonende muss der BVB "nur noch" den SC Freiburg überholen, der als Tabellenvierter aktuell einen Zähler mehr auf der Habenseite hat als Borussia Dortmund.

Für Nils Petersen, Freiburger Rekordtorschütze und ehemalige Stürmer des FC Bayern, steht fest, dass die Westfalen die Breisgauer noch abfangen müssen, um das große Fiasko doch abzuwenden: "Der BVB hat trotz der Aufholjagd den größten Druck. Das Verpassen der Königsklasse wäre bei diesem XXL-Kader ein Armutszeugnis. Ein gutes Drittel weniger Einnahmen würden der Aktiengesellschaft gar nicht schmecken", schrieb der Ex-Nationalspieler in einem "kicker"-Gastbeitrag.

Conference League wäre nur "ein Trostpreis"

Ein Nicht-Erreichen der Champions League hätte für den BVB unmittelbare Konsequenzen auch für die Zusammenstellung des künftigen Kaders, ist sich Petersen sicher, der selbst in seiner Karriere 89 Bundesliga-Tore erzielt hatte: "Der eine oder andere Top-Spieler samt Berater würde wohl auf der Geschäftsstelle eine Nummer ziehen um schwarz-gelben Wartezimmer."

Zwei Spieltage vor Schluss ringen Freiburg, Dortmund und als Tabellensechster auch noch RB Leipzig um den letzten verbliebenen CL-Platz. Sie alle "wollen lieber Dienstag und Mittwoch auf größtmöglicher Bühne spielen", so Petersen, der ergänzte: "Der Hauptpreis bedeutet Ruhm, Ehre - und Geld. Platz 5 und die Teilnahme an der Europa League müsste schon schöngeredet und die Conference League in der jetzigen Konstellation maximal mit einem Trostpreis verglichen werden."