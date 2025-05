Zwei neue England-Optionen für Timo Werner

IMAGO

Timo Werner hat bei Tottenham Hotspur wohl keine Zukunft

Für Timo Werner geht eine Saison zum Vergessen zu Ende, seine Zelte bei Leihklub Tottenham Hotspur wird der 57-fache Nationalspieler wohl abbrechen müssen. Doch womöglich kann der 29-Jährige in London bleiben.

Geht es für Timo Werner in der kommenden Spielzeit doch in der Premier League weiter? Wie "TalkSPORT" berichtet, interessieren sich zwei englische Erstligisten für den Angreifer von RB Leipzig. Der FC Fulham und West Ham United verfolgen die Situation von Werner demnach ganz genau.

Kommt ein solcher Wechsel zustande, müsste der Stürmer nicht einmal umziehen. Wie sein aktuelles Team Tottenham Hotspur sind auch die Cottagers und die Hammers in London zuhause.

Klar scheint unterdessen, dass die Spurs kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit haben - obwohl man Timo Werner per Kaufoption ohne größere Probleme fest binden könnte. Im Leihvertrag mit RB Leipzig wurde laut "TalkSPORT" eine Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Pfund, als umgerechnet rund zehn Millionen Euro, festgelegt.

Saison zum Vergessen für Timo Werner

Dass Tottenham womöglich darauf verzichtet, liegt wohl zunächst einmal an der Verletzungsanfälligkeit des Angreifers. In der Saison 2024/25 plagte sich Werner mehrfach mit Oberschenkelproblemen herum, fiel damit mehrere Monate aus. Für die Spurs absolvierte er nur 27 Pflichtspiele, die meisten davon waren Kurzeinsätze. In der Startelf von Teammanager Ange Postecoglu stand er lediglich zehn Mal.

Verheerend zudem die Torausbeute des gebürtigen Stuttgarters, der schon im Januar 2024 an die Themse wechselte. War er in der Premier-League-Rückrunde der vergangenen Saison immerhin noch zwei Mal erfolgreich, reichte es in 2024/25 zu keinem einzigen Treffer. Seit dem 27. Spieltag stand Werner nicht einmal mehr im Kader, für die Europa League ist er seit dem Jahreswechsel nicht mehr spielberechtigt.

Timo Werner besitzt bei seinem Stammklub RB Leipzig noch einen Vertrag bis 2026. Ob die Zusammenarbeit zwischen den Sachsen und dem Offensivakteur weitergeht, ist aber mehr als fraglich. Der "kicker" hatte zuletzt vermeldet, dass die Zeichen weiter klar auf Trennung stehen würden.