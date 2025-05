Darum hat Mulder auf Schalke noch nicht verlängert

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Youri Mulder (M.) arbeitet als Direktor Profifußball beim FC Schalke 04

Youri Mulder ist offiziell seit November 2024 als Direktor Profifußball beim FC Schalke 04 tätig. Einige Monate galt er nur als Interimslösung, mittlerweile ist sein Verbleib auch über den Sommer hinaus als Sprachrohr der Vereinsführung quasi sicher, einen neuen Vertrag hat der Eurofighter aber noch nicht unterzeichnet. Warum ist das so?

Die neuen Machtverhältnisse beim krisengebeutelten Zweitligisten FC Schalke 04 ab dem kommenden Sommer sind klar geregelt: Frank Baumann ist als neuer Sportvorstand der neue starke Mann in Gelsenkirchen, der im sportlich-operativen Bereich künftig das letzte Wort hat. So obliegt beispielsweise die Suche nach einem neuen Cheftrainer für die Saison 2025/2026 seiner Verantwortung.

Ihm unterstellt arbeiten künftig Youri Mulder als Direktor Profifußball und Ben Manga als Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. Das Duo soll in gleichen Funktionen weitermachen, trotz der laufenden Katastrophen-Saison in der 2. Bundesliga.

Nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" stehen Mulder und Manga "mehrfach täglich" in telefonischem Austausch mit Frank Baumann, der seine Arbeit hinter den Kulissen bei den Königsblauen längst aufgenommen hat.

Mulder-Zukunft noch nicht besiegelt

Obwohl die Zusammenarbeit in der beschriebenen Konstellation beim FC Schalke längst geklärt und verabredet ist, hat Eurofighter Mulder noch keinen Vertrag über den 30. Juni dieses Jahres hinaus unterschrieben.

Wie es in der "WAZ" heißt, hat das aber keine tieferen Gründe wie etwa Unklarheiten über Vertragslaufzeit oder Gehaltsfragen. Es geht vielmehr darum, dass Mulder schon seit Jahren als Fernsehexperte in seiner niederländischen Heimat arbeitet und es diesbezüglich noch Klärungsbedarf gibt. Laut dem Zeitungsbericht wird seine Tätigkeit bei "NOS" in den Niederlanden aber keine Gefahr mehr für seine Weiterbeschäftigung auf Schalke bedeuten, mit einer Klärung der ganzen Angelegenheit wird schon sehr zeitnah gerechnet.