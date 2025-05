Double mit dem BVB, Triple mit Bayern - und jetzt?

IMAGO/PSV v Fortuna Sittard - Eredivisie

Ivan Perisic spielte unter anderem schon für den FC Bayern und den BVB

Viele Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: ein Routinier, der unter anderem mit dem FC Bayern das Triple und mit dem BVB das Double gewann.

Seitdem Ivan Perisic im Januar 2009 für den KSV Roeselare sein Profidebüt in der belgischen Jupiler Pro League gab, sind inzwischen beinahe 16,5 Jahre ins Land gezogen. 16,5 Jahre, in denen der Kroate beim FC Sochaux in Frankreich, Club Brügge in Belgien, den Bundesligisten Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und FC Bayern, Inter Mailand in der Serie A, Tottenham Hotspur in England und Hajduk Split in seiner kroatischen Heimat unter Vertrag stand.

Inzwischen 36-jährig, reihte sich im September 2024 die PSV Eindhoven als zehnte Profistation in die Vita des Offensivspielers ein. In den Niederlanden stellt der kroatische Nationalspieler aktuell unter Beweis, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Am eindrucksvollsten gelang dem Routinier dies am vergangenen Samstag.

Beim 4:1-Sieg gegen Fortuna Sittard schnürte Perisic einen Dreierpack. Es waren bereits die Treffer 12, 13 und 14 des Außenstürmers in der laufenden Saison. Garniert wird diese Ausbeute mit starken zehn Assists. Werte, wie sie Perisic letztmals 2010/11 in Reihen von Club Brügge markieren konnte.

Dabei schien sich Perisic' Karriere im Januar 2024 endgültig auf der Zielgeraden zu befinden. Die kroatische Legende kehrte damals von Tottenham Hotspur zu seinem Jugendklub Hajduk Split zurück, wurde von Sportdirektor Mindaugas Nikolicius im Gespräch mit "transfermarkt.de" als "einer der größten Transfers der Hajduk-Geschichte" gefeiert - und wurde den extremen Erwartungen keinesfalls gerecht.

90 Minuten absolvierte Perisic, der mit einem Kreuzbandriss im Gepäck zurückkehrte, in seinem ersten Halbjahr nicht ein einziges Mal. Ein Treffer war allen Problemen zum Trotz sicher nicht die Ausbeute, die man sich vom Superstar versprochen haben dürfte.

Besserung stellte sich auch in den ersten Spielen der neuen Saison nicht ein. Damit aber nicht genug: Perisic soll Split-Coach Gennaro Gattuso mitgeteilt haben, dass er seine Zelte wieder abbrechen wolle.

Ob letztlich Medienberichte zutreffen, die von einer Suspendierung und folgenden Auflösung des Vertrags sprechen oder ob es zutrifft, dass Perisic eine im Kontrakt verankerte symbolische Ausstiegsklausel selbst zahlte, um ablösefrei zu sein, bleibt bislang ungeklärt. So oder so steht aber ein unrühmliches Ende des Traums vom triumphalen Comeback bei der alten Liebe.

Triple mit dem FC Bayern, Double mit dem BVB

Nach einem halben Monat der Vereinslosigkeit schlug Eindhoven zu und begrüßte überschwänglich einen "Spieler für die großen Partien", einen "Triple-Gewinner" in den eigenen Reihen. "Seit ich ablösefrei bin, habe ich auf eine solche Möglichkeit gewartet: Ein Verein und ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle und mit dem ich Titel gewinnen kann", freute sich Perisic bei der Verkündung seiner Unterschrift.

Der Griff nach einem Titel dürfte sich als schwierig erweisen: Drei Spieltage vor dem Ende der Saison rangiert Tabellenführer Ajax Amsterdam vier Zähler vor der PSV, im Pokal scheiterte man zudem im Halbfinale an den Go Ahead Eagles. An Perisic, der beim 1:2 den Ehrentreffer schoss, lag das Aus im Februar allerdings nicht.

In Eindhoven dürfte man daher anstreben, den Vertrag mit dem Kroaten über den Sommer hinaus zu verlängern. Dann könnte ein neuer Angriff auf einen Titel folgen. Apropos Silberware: Mit dem FC Bayern gewann Kroatiens Fußballer des Jahres 2014 das Triple (2020), mit dem BVB das Double (2012). Hinzukommen ein Pokalsieg mit dem VfL Wolfsburg sowie eine Meisterschaft und ein Coppa-Triumph mit Inter in Italien.