Enthüllt: Was Baumann bei Schalke ganz alleine regelt

Frank Baumann ist neuer Sport-Vorstand beim FC Schalke 04

Gut einen Monat ist es her, dass der FC Schalke 04 bekannt gab, dass Frank Baumann fortan neuer Sport-Vorstand beim Fußball-Zweitligisten werden wird. Allerdings erst ab Anfang Juni! Doch nun wurde enthüllt, wie intensiv Baumann schon jetzt bei S04 eingebunden ist - teils hauptverantwortlich!

Obwohl Frank Baumann beim FC Schalke 04 öffentlich noch nicht in Erscheinung getreten ist, seitdem bekannt wurde, dass er ab dem 1. Juni das zuletzt vakante Amt des Sport-Vorstandes einnehmen soll, werkelt der ehemalige Geschäftsführer von Werder Bremen offenbar bereits intensiv im Hintergrund.

Bekannt war schon, dass Baumann bereits jetzt seine Meinungen zur Kaderplanung beiträgt, die "WAZ" hat aber nun enthüllt, wie vollumfänglich der 49-Jährige arbeitet.

Täglich soll Baumann demnach mit seinen beiden Vertrauten, Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder (der verlängern soll, dies aber bislang noch nicht tat) telefonieren. Hierbei sind jeden Tag aufs Neue die genannten Personalfragen für die neue Mannschaft für 2024/25 Thema.

Ganz allein hingegen widmet sich Baumann allerdings wohl der Trainer-Suche. Laut der Zeitung habe er diese zur "Chefsache" gemacht. Heißt: Der ehemalige Bremer steht in engen Kontakt mit den Beratern der Trainer, klopft dort die Möglichkeiten ab, präsentiert seine Visionen vom neuen FC Schalke 04.

Baumann und Mulder als Gesichter des FC Schalke 04

Am 1. Juni, wenn Baumann dann höchstoffiziell beginnt und dementsprechend auch der Öffentlichkeit als neuer Sport-Vorstand des Revierklubs vorgestellt wird, und in den Tagen darauf will Baumann dann möglichst viele Mitarbeiter aus allen Bereichen des Vereins kennenlernen, heißt es weiter, egal ob aus Aufsichtsrat oder auf der Geschäftsstelle.

Fortan sollen dann vor allem Mulder und auch Baumann in der Öffentlichkeit stehen, Interviews geben, Entscheidungen kommentieren. Manga wird sich laut "WAZ" im Hintergrund halten genau wie Vorstandsboss Matthias Tillmann.

Für Baumann gilt dies alles aber eben erst ab dem 1. Juni. Vorher wird der Ex-Bremer dem Bericht nach keine Partien der Schalker besuchen, (auch) den letzten beiden Spielen in Düsseldorf (10. Mai um 13 Uhr, im sport.de-Live-Ticker) und auf Schalke gegen Elversberg (18. Mai) bleibt er fern.