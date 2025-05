Anton-Nachfolger im Sommer wieder weg?

IMAGO/Noah Wedel

Verlässt Anrie Chase (M.) den VfB Stuttgart nach drei Jahren?

Beim VfB Stuttgart sollte Anrie Chase den zum BVB abgewanderten Waldemar Anton ersetzen. Doch bald schon könnte für den Verteidiger der nächste Transfer bevorstehen.

Der österreichische Erstligist RB Salzburg bekundet nach "kicker"-Informationen Interesse an einer Verpflichtung von Anrie Chase.

Die Verantwortlichen aus der Mozartstadt sollen den 21-Jährigen schon länger im Blick haben, inzwischen habe sich das Werben noch einmal konkretisiert. Der Innenverteidiger steht demnach womöglich vor einem Abschied, heißt es.

Der gebürtige Japaner mit US-amerikanischen Wurzeln war 2022 zum VfB Stuttgart gewechselt, wo er zunächst für die zweite Mannschaft auflief. Nach dem Abgang von VfB-Kapitän Waldemar Anton zu Borussia Dortmund im vergangenen Sommer wurde Anrie Chase von Cheftrainer Sebastian Hoeneß zu den Profis hochgezogen.

Bittere Rückrunde: Saison für VfB-Talent vorzeitig beendet

Die entstandene Lücke schien das Abwehrtalent zunächst durchaus stopfen zu können. Bis zum 15. Spieltag absolvierte er zwölf Partien in der Bundesliga, sieben davon über die vollen 90 Minuten. Auch in der Champions League durfte er erste Erfahrungen sammeln. Zumeist wurde er in der Innenverteidigung eingesetzt, bisweilen half er auch auf den Außenbahnen aus.

Nach dem Jahreswechsel veränderte sich Chases Situation aber schlagartig, in den Spieltagskader schaffte er es nicht mehr länger. Zu groß wurde die Konkurrenz in den eigenen Reihen. Anthony Rouault, Ameen Al-Dakhil sowie die im Winter verpflichteten Luca Jaquez und Finn Jeltsch waren in der Rangordnung von Sebastian Hoeneß fortan höher angesiedelt.

Stattdessen wurde Anrie Chase in die Zweitvertretung in die 3. Liga beordert, wo er bis zu einem Anfang März erlittenen Muskelfaserriss sieben Partien absolvierte. Die Saison ist für den Youngster somit vorzeitig beendet.