Medien: Flick flirtet mit Rückzug

Hansi Flick hat seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängert

Hansi Flick wird in seiner ersten Saison mit dem FC Barcelona ziemlich sicher das Double gewinnen. Als Belohnung dafür wurde sein 2026 auslaufender Vertrag laut spanischen Medien nun um ein Jahr verlängert. Danach könnte er offenbar einen Schlussstrich ziehen.

Hansi Flick hat seinen Vertrag beim FC Barcelona übereinstimmenden Berichten zufolge vorzeitig bis 2027 verlängert. Die finalen Details wurden nach dem Sieg im Clásico gegen Real Madrid bei einem gemeinsamen Essen mit der Vereinsführung geklärt. Die offizielle Bestätigung, so schreibt die "Mundo Deportivo", erfolgt, sobald Barca die Meisterschaft eingetütet hat.

Was die Sportzeitung darüber hinaus berichtet: Der jetzige Vertrag könnte der letzte in der Trainer-Karriere Flicks sein. Der Deutsche habe "nicht die Absicht", über seine Barca-Zeit hinaus im Profi-Business zu bleiben, heißt es. Ein Flick-Verbleib bis maximal 2028 sei zwar denkbar, doch spätestens dann hat Erfolgstrainer dem Bericht zufolge genug und wird sich aus dem Rampenlicht verabschieden.

Dass Flick seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern würde, war seit Wochen ein offenes Geheimnis gewesen. Letzte Zweifel wurden in den vergangenen Tagen ausgeräumt, als Flick-Berater Pini Zahavi nach Barcelona reiste, um letzte Details zu klären. Der Vertrag sei jedoch schon vorher "praktisch unterschrieben" gewesen, schrieb die "Mundo Deportivo" in der Vorwoche.

Flick lehnt Option auf ein Zusatz-Jahr ab

Flick selbst bestand auf eine kurze Laufzeit und verzichtete freiwillig darauf, sich eine Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr in den Vertrag schreiben zu lassen. Dies hatte jüngst auch Präsident Joan Laporta verraten, dessen eigener Vertrag bis zum Sommer 2026 läuft.

Den ersten großen Titel mit Barca hatte Flick bereits Ende April eingefahren, als das Pokalfinale mit 3:2 nach Verlängerung gegen Real Madrid gewonnen wurde. Auch in der Champions League träumten der Deutsche und sein Team bis zuletzt von der Trophäe, ehe dieser Traum auf brutale Art und Weise in Mailand platzte.

In der Liga wird es dagegen ziemlich sicher zum Titel reichen. Bei nur noch neun zu vergebenen Punkten hat Barca derzeit sieben Zähler Vorsprung auf Real Madrid. Heißt: Schon am Donnerstag könnten sich Flick und Barcelona die Meister-Medaille umhängen. Verliert Real am Mittwoch gegen Mallorca, könnte es sogar schon einen Tag früher so weit sein.